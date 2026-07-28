Čeprav ni njen sin, ga ima rada kot svojega

V ganljivem zapisu je Khloé poudarila, da so vsi, ki Amarija poznajo, zaradi njega boljši ljudje. Zahvalila se mu je, ker jih vsak dan spominja na pomen hvaležnosti, brezpogojne ljubezni, veselja, milosti in vztrajnosti.

"Vse najboljše, dragi Amari. Nekateri ljudje spremenijo svet s svojimi besedami. Ti ga spreminjaš preprosto s tem, da si," je zapisala Khloé . Dodala je, da njegova srčnost, duh in svetloba povedo več kot besede ter da je "eden najnežnejših Božjih opomnikov o tem, kaj je v življenju zares pomembno".

Amari Thompson je mlajši brat košarkarja Tristana Thompsona , s katerim je bila Khloé več let v zvezi. Nekdanji par ima skupaj dva otroka, hčerko True in sina Tatuma . Čeprav Khloé in Tristan nista več partnerja, je ostala tesno povezana z njegovo družino, še posebej z Amarijem.

Amari ima Lennox-Gastautov sindrom, redko in hudo obliko epilepsije, zaradi katere potrebuje stalno nego in podporo. Po smrti Tristanove in Amarijeve mame Andree Thompson leta 2023 je Tristan prevzel skrbništvo nad mlajšim bratom, pri njegovi oskrbi pa je pomembno vlogo prevzela tudi Khloé.

Khloé je že večkrat pokazala, da Amari ni zgolj "brat njenega nekdanjega partnerja", ampak del njihove družine. V preteklosti je delila skupne fotografije z njim, ga vključevala v družinska praznovanja in poudarjala, kako veliko ljubezni in veselja je prinesel v njihovo življenje.

"Naša življenja si spremenil na najlepši način"

To ni prvič, da je Khloé Amariju namenila tako ganljive besede. Ob njegovem 18. rojstnem dnevu je zapisala, da je "spremenil njihova življenja na najboljši možni način" ter da je eden najbolj ljubečih in posebnih ljudi, kar jih pozna.

Tudi Kris Jenner, mama slavne družine Kardashian-Jenner, je ob posebnih priložnostih izrazila ljubezen do Amarija in poudarila, kako velik blagoslov je za njihovo družino.