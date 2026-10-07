Hči bobnarja Siddharte pri 11 letih že navdušuje: osvojila je kar tri priznanja

Mlada glasbenica prihaja iz družine, v kateri ima glasba prav posebno mesto. Njen oče Boštjan Meglič je bobnar ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin Siddharta, zanimiva pa je tudi njegova družinska povezava zasedbo. Boštjan je namreč mlajši brat frontmana Siddharte Tomaža Megliča, s katerim sta skupino tudi skupaj ustanovila.

Zdaj pa nase opozarja že naslednja generacija. Boštjanova 11-letna hči Khaleesi Luna se namesto za bobne odloča za klavir, na katerem očitno pridno gradi svoje glasbeno znanje.

Kot poroča revija Lady, je mlada pianistka na mednarodnem klavirskem tekmovanju prejela kar tri priznanja. Za tako mlado glasbenico je to vsekakor lep uspeh in tudi potrditev, da se trud, vaja in ljubezen do glasbe obrestujejo.