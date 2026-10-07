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Hči bobnarja Siddharte pri 11 letih že navdušuje: osvojila je kar tri priznanja

S.B.
Svet slavnih 0
07. 10. 2026 10.42

Khaleesi Luna Meglič je stara komaj 11 let, a je že dokazala, da ji glasba očitno teče po žilah. Hči bobnarja skupine Siddharta, Boštjana Megliča, je na mednarodnem klavirskem tekmovanju osvojila kar tri priznanja.

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Mlada glasbenica prihaja iz družine, v kateri ima glasba prav posebno mesto. Njen oče Boštjan Meglič je bobnar ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin Siddharta, zanimiva pa je tudi njegova družinska povezava zasedbo. Boštjan je namreč mlajši brat frontmana Siddharte Tomaža Megliča, s katerim sta skupino tudi skupaj ustanovila.

Zdaj pa nase opozarja že naslednja generacija. Boštjanova 11-letna hči Khaleesi Luna se namesto za bobne odloča za klavir, na katerem očitno pridno gradi svoje glasbeno znanje.

Kot poroča revija Lady, je mlada pianistka na mednarodnem klavirskem tekmovanju prejela kar tri priznanja. Za tako mlado glasbenico je to vsekakor lep uspeh in tudi potrditev, da se trud, vaja in ljubezen do glasbe obrestujejo.

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Klavir sicer zahteva veliko vztrajnosti in discipline, še posebej, ko se mladi glasbeniki pomerijo na tekmovanjih med vrstniki iz različnih okolij. Khaleesi Luna je tako že pri enajstih letih dobila pomembno izkušnjo, ki jo bo lahko nesla s seboj na nadaljnji glasbeni poti.

Priimek Meglič je sicer s slovensko glasbeno sceno tesno povezan že več desetletij. Tomaž Meglič je obraz in pevec Siddharte, Boštjan pa je njen bobnar, oba pa sta bila med ključnimi ljudmi pri nastanku skupine.

Danes pa se glasbena zgodba družine Meglič piše tudi nekoliko drugače. Khaleesi Luna za klavirjem namesto za bobni dokazuje, da se lahko družinska ljubezen do glasbe nadaljuje v povsem novi obliki.

In čeprav je pred 11-letno glasbenico še dolga pot, so tri priznanja na mednarodnem tekmovanju zagotovo lep začetek.

Vir: Revija Lady

Khaleesi Luna Meglič Siddharta glasba klavir Boštjan Meglič
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