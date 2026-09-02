Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista

Ozzy Osbourne je umrl 22. julija 2025, star 76 let, le nekaj tednov po velikem poslovilnem koncertu skupine Black Sabbath v Birminghamu. Njegova smrt je pretresla glasbeni svet, za družino pa se je začelo obdobje, ki ga Kelly opisuje kot najtežje leto svojega življenja.

"Nikoli več ne bom oseba, ki sem bila"

Kelly je v pogovoru za revijo HELLO! priznala, da se po očetovi smrti ne prepoznava več povsem. "Nikoli več ne bom oseba, ki sem bila, preden je moj oče umrl. Del mene je umrl tudi," je povedala. Ob tem je poudarila, da je po njegovi smrti pravzaprav vse drugače. Ne govori le o žalosti, temveč o občutku, da se je z očetovim odhodom spremenil tudi njen pogled na življenje. "Vse je drugače. Jaz sem drugačna. Vse se je spremenilo," je povedala in dodala, da zdaj poskuša življenje sestavljati košček za koščkom in iz dneva v dan najti način, kako naprej. Za Kelly je bilo preteklo leto še posebej težko, saj se je poleg žalovanja soočala tudi z drugimi velikimi življenjskimi spremembami.

icon-expand Pevka priznava, da ji je še vedno precej težko zaradi izgube očeta. FOTO: Profimedia

Po smrti ga niso takoj odpeljali v mrtvašnico

Eden najbolj intimnih delov njenega pričevanja se nanaša na prve dni po Ozzyjevi smrti. Kelly je razkrila, da družina ni želela, da bi ga takoj odpeljali v mrtvašnico. "Ni šel naravnost v mrtvašnico. Prišel je naravnost domov in nekaj dni smo lahko preživeli z njim, žalovali z njim in poskrbeli, da je bilo vse tako, kot smo želeli," je pojasnila. Družina je tako dobila čas za zasebno slovo, stran od javnosti in medijske pozornosti, ki je spremljala skoraj vsak korak družine Osbourne. Za Kelly pa je bil to očitno pomemben del procesa žalovanja.

Njegovi oboževalci so družini pomagali preživeti najtežje dni

Kelly je spregovorila tudi o nečem, kar ji je v prvih dneh po očetovi smrti pomenilo ogromno, o odzivu njegovih oboževalcev. Družina je namreč prejela ogromno pisem, rož, daril in sporočil podpore. Zvezdnica je dejala, da jih je prav ta izjemna količina ljubezni na nek način "rešila". Sporočila so prejemali, jih prebirali in se nanje odzivali, kadar so imeli dovolj moči. Po njenih besedah je bilo ob tem mogoče začutiti, kako zelo so oboževalci ljubili Ozzyja in kako zelo je on ljubil njih. Ozzy Osbourne je bil namreč veliko več kot le glasbenik. Za milijone ljudi je bil obraz heavy metala, človek z značilnim glasom, črnim humorjem in nepozabno osebnostjo. Za Kelly pa je bil predvsem nekaj veliko bolj preprostega: oče.

"Bil je moj zaščitnik, učitelj in najboljši prijatelj"

Ob prvi obletnici njegove smrti je Kelly očetu namenila tudi zelo osebno sporočilo. Opisala ga je kot svojega zaščitnika, največjega učitelja, najboljšega prijatelja in človeka, ki je imel v njenem življenju posebno mesto. Zapisala je, da ga še vedno išče v vsakdanjih trenutkih, ko potrebuje nasvet, ko se ji zgodi nekaj, kar bi mu želela povedati, ali ko zasliši pesem, ki jo nenadoma spomni nanj. Prav takšni trenutki so po njeni pripovedi najtežji. Ne le dejstvo, da ga ni več, ampak to, da ga ne more več objeti, prijeti za roko ali začutiti varnosti, ki ji jo je dajal. In čeprav priznava, da je po njegovi smrti na nek način izgubila del sebe, se zdaj uči živeti z vsem, kar ji je zapustil. Ne kot hči rock legende, temveč kot hči, ki pogreša svojega očeta.