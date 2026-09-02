Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista

S.B.
Svet slavnih 0
02. 09. 2026 09.29

Leto dni po smrti legendarnega Ozzyja Osbourna njegova hčerka Kelly še vedno sestavlja svoje življenje na novo. V prvem velikem intervjuju po očetovi smrti je 41-letnica iskreno spregovorila o žalovanju, bolečini in o tem, kako zelo jo je njegova izguba spremenila. Ob tem je prvič razkrila tudi zelo oseben način, na katerega se je družina poslovila od glasbene ikone.

Kelly in Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne je umrl 22. julija 2025, star 76 let, le nekaj tednov po velikem poslovilnem koncertu skupine Black Sabbath v Birminghamu. Njegova smrt je pretresla glasbeni svet, za družino pa se je začelo obdobje, ki ga Kelly opisuje kot najtežje leto svojega življenja.

"Nikoli več ne bom oseba, ki sem bila"

Kelly je v pogovoru za revijo HELLO! priznala, da se po očetovi smrti ne prepoznava več povsem. "Nikoli več ne bom oseba, ki sem bila, preden je moj oče umrl. Del mene je umrl tudi," je povedala. Ob tem je poudarila, da je po njegovi smrti pravzaprav vse drugače.

Ne govori le o žalosti, temveč o občutku, da se je z očetovim odhodom spremenil tudi njen pogled na življenje. "Vse je drugače. Jaz sem drugačna. Vse se je spremenilo," je povedala in dodala, da zdaj poskuša življenje sestavljati košček za koščkom in iz dneva v dan najti način, kako naprej.

Za Kelly je bilo preteklo leto še posebej težko, saj se je poleg žalovanja soočala tudi z drugimi velikimi življenjskimi spremembami.

Pevka priznava, da ji je še vedno precej težko zaradi izgube očeta.
Pevka priznava, da ji je še vedno precej težko zaradi izgube očeta.FOTO: Profimedia

Po smrti ga niso takoj odpeljali v mrtvašnico

Eden najbolj intimnih delov njenega pričevanja se nanaša na prve dni po Ozzyjevi smrti. Kelly je razkrila, da družina ni želela, da bi ga takoj odpeljali v mrtvašnico.

"Ni šel naravnost v mrtvašnico. Prišel je naravnost domov in nekaj dni smo lahko preživeli z njim, žalovali z njim in poskrbeli, da je bilo vse tako, kot smo želeli," je pojasnila.

Družina je tako dobila čas za zasebno slovo, stran od javnosti in medijske pozornosti, ki je spremljala skoraj vsak korak družine Osbourne. Za Kelly pa je bil to očitno pomemben del procesa žalovanja.

Njegovi oboževalci so družini pomagali preživeti najtežje dni

Kelly je spregovorila tudi o nečem, kar ji je v prvih dneh po očetovi smrti pomenilo ogromno, o odzivu njegovih oboževalcev. Družina je namreč prejela ogromno pisem, rož, daril in sporočil podpore. Zvezdnica je dejala, da jih je prav ta izjemna količina ljubezni na nek način "rešila".

Sporočila so prejemali, jih prebirali in se nanje odzivali, kadar so imeli dovolj moči. Po njenih besedah je bilo ob tem mogoče začutiti, kako zelo so oboževalci ljubili Ozzyja in kako zelo je on ljubil njih. Ozzy Osbourne je bil namreč veliko več kot le glasbenik.

Za milijone ljudi je bil obraz heavy metala, človek z značilnim glasom, črnim humorjem in nepozabno osebnostjo. Za Kelly pa je bil predvsem nekaj veliko bolj preprostega: oče.

Zvezdnica prekinila tišino in delila svoje nosečniške travme
Preberi še
Zvezdnica prekinila tišino in delila svoje nosečniške travme

"Bil je moj zaščitnik, učitelj in najboljši prijatelj"

Ob prvi obletnici njegove smrti je Kelly očetu namenila tudi zelo osebno sporočilo.

Opisala ga je kot svojega zaščitnika, največjega učitelja, najboljšega prijatelja in človeka, ki je imel v njenem življenju posebno mesto.

Zapisala je, da ga še vedno išče v vsakdanjih trenutkih, ko potrebuje nasvet, ko se ji zgodi nekaj, kar bi mu želela povedati, ali ko zasliši pesem, ki jo nenadoma spomni nanj. Prav takšni trenutki so po njeni pripovedi najtežji. Ne le dejstvo, da ga ni več, ampak to, da ga ne more več objeti, prijeti za roko ali začutiti varnosti, ki ji jo je dajal.

In čeprav priznava, da je po njegovi smrti na nek način izgubila del sebe, se zdaj uči živeti z vsem, kar ji je zapustil. Ne kot hči rock legende, temveč kot hči, ki pogreša svojega očeta.

5 stvari, ki se jih zavemo šele, ko izgubimo starše
Preberi še
5 stvari, ki se jih zavemo šele, ko izgubimo starše

Vir: HELLO!, People

Kelly Osbourne Ozzy Osbourne žalovanje izguba očeta družinski odnosi
Naslednji članek
Svet slavnih

Bradley Cooper razkril nenavadno televizijsko obsesijo svoje mame

Moskisvet.com Njeno srce je strto: 'Umrl mi je najboljši prijatelj'
Moskisvet.com Najprej ji je umrl oče, nato pa še mama
24ur.com Kelly Osbourne po Ozzyjevi smrti: Najtežji trenutek v mojem življenju
Bibaleze.si Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
24ur.com Nicole Kidman se po smrti staršev zbuja zasopla in v joku
Bibaleze.si Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
24ur.com Hči Davida Bowieja razkrila, zakaj ni bila ob njem v dneh pred smrtjo
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912