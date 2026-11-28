Zgodbo je Keira Knightley razkrila, ko je gostovala v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon . Pojasnila je, da je želela hčerkama pokazati nekaj svojih starejših filmskih vlog, da bi videli, kakšna je bila njuna mama, ko je bila mlajša. A ogled ene njenih najbolj znanih filmskih uspešnic se ni končal po pričakovanjih.

Knightleyjeva je povedala, da je takrat sedemletna Edie film gledala približno deset minut, nato pa ji je postalo preveč strašljivo. "Rekla je: 'Nočem te gledati, kako počneš to.' Ni bila navdušena," je pripovedovala igralka.

Toda to še ni bilo vse. Hčerka je imela tudi precej neposredno mnenje o maminem videzu na filmskem platnu.

"Rekla je: 'Ne, v tem filmu mi nisi všeč. Preveč lepa si.' Pomislila sem: 'Ooo.' Potem pa je dodala: 'Ampak ne skrbi, zdaj nisi več,'" je v smehu razkrila Knightleyjeva.

Igralka je ob hčerkinem komentarju ostala brez besed, Jimmy Fallon pa se je ob njeni pripovedi zabaval. Očitno je, da pri otrocih slava in filmska prepoznavnost staršev ne pomenita prav veliko, njihova iskrenost pa nima nobenih zavor.