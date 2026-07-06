Kdo so bratje in sestre Madonne? Njihove zgodbe so skoraj tako zanimive kot pevkina

Madonna Louise Ciccone se je rodila kot tretji otrok v družini. Njena starša, Silvio 'Tony' Ciccone in Madonna Louise Fortin, sta imela šest otrok, po smrti njene matere pa je oče v drugem zakonu dobil še dva otroka. Tako je slavna pevka odraščala skupaj s sedmimi sorojenci.

Brat Anthony, ki je živel povsem drugačno življenje

Najstarejši brat Anthony Ciccone je bil dolga leta v središču pozornosti zaradi svojih težav z alkoholizmom. Medtem ko je Madonna ustvarila premoženje, vredno več sto milijonov evrov, je njen brat Anthony več let preživel kot brezdomec. V intervjujih je odkrito govoril o tem, da se je počutil odrinjenega od družine, čeprav mu je Madonna po poročanju tujih medijev večkrat ponudila pomoč in celo plačilo zdravljenja odvisnosti. Umrl je leta 2023, star 66 let. Madonna se je po njegovi smrti ganljivo spomnila, kako jo je prav Anthony v mladosti navdušil nad umetnostjo, literaturo in jazzom.

icon-expand Anthony Ciccone FOTO: Profimedia

Martin je poskusil tudi z glasbo

Starejši brat Martin Ciccone je v devetdesetih letih celo poskusil glasbeno kariero. Leta 1994 je izdal rap album pod umetniškim imenom MC Ciccone. Podobno kot Anthony se je spopadal z odvisnostjo, pozneje pa je delal v rehabilitacijskem centru in drugim pomagal pri okrevanju. Sam je večkrat poudaril, da mu je Madonna v težkih obdobjih stala ob strani.

Sestra Paula je našla svojo strast med vinogradi

Paula Ciccone je sprva želela uspeti v svetu zabave in se preselila v New York. Sodelovala je pri nekaterih filmskih projektih v zakulisju, med drugim pri filmih I Love Trouble in Space Jam. Kasneje se je vrnila v Michigan in svojo poklicno pot povezala z družinskim vinogradom, kjer si je ustvarila ugled nagrajene vinarke.

icon-expand Madonna z bratom Christopherjem FOTO: Profimedia

Christopher je bil eden najpomembnejših ljudi v Madonnini karieri

Mnogi oboževalci se najbolj spominjajo Christopherja Cicconeja, ki je bil dolga leta eden najtesnejših Madonninih sodelavcev. Delal je kot plesalec, umetniški direktor in vodja njenih turnej. Posebej pomembno vlogo je imel pri znameniti turneji Blond Ambition World Tour leta 1990. Nato pa je leta 2008 izdal knjigo Life with My Sister Madonna, v kateri je opisal tudi manj laskave podrobnosti iz pevkinega zasebnega življenja. To je povzročilo velik razkol v družini in več let nista bila v stikih. Kljub preteklim sporom pa sta se pred njegovo smrtjo leta 2024 ponovno zbližala.

Melanie se je vedno držala stran od žarometov

Sestra Melanie Henry (rojena Ciccone) velja za eno najbolj zasebnih članic družine. Po poročanju več tujih medijev je delovala kot tekstilna oblikovalka in se večinoma izogibala medijski pozornosti. Kljub temu naj bi z Madonno skozi leta ohranili dober odnos.

Najmlajša: Jennifer in Mario

Po smrti Madonnine matere se je njen oče poročil z družinsko gospodinjo Joan Gustafson. Iz tega zakona sta se rodila Jennifer in Mario Ciccone, Madonnina polbrat in polsestra. Oba se večinoma držita stran od javnosti in redko nastopata v medijih.

Tragedija, ki je zaznamovala vse sorojence

Eden najpomembnejših dogodkov v življenju družine Ciccone je bila smrt matere Madonne Louise leta 1963 zaradi raka dojke. Madonna je bila takrat stara komaj pet let. Pevka je v številnih intervjujih priznala, da je prav ta izguba močno vplivala na njeno osebnost, odnose in kariero. Čeprav so si sorojenci izbrali zelo različne življenjske poti, jih povezuje skupna družinska zgodba. Nekateri so se preizkusili v glasbi, drugi v umetnosti, filmu ali vinogradništvu, večina pa je živela precej bolj umirjeno življenje kot njihova slavna sestra. Graham Norton na intervju povabi neponovljivo Madonno. V pogovoru pop ikona razkrije zgodbe iz svojega ustvarjalnega sveta, od prvih korakov v New Yorku do novega albuma, seveda ne gre mimo svojega prvega nastopa v Angliji daljnega leta 1983. Njun pogovor zapelje tudi v bolj intimne in poglobljene teme o Madonninem izjemnem življenju in slavni karieri. Intervju si lahko ogledate kadarkoli na VOYO.