Zvezdnica žalostno: Oče noče videti svojega invalidnega sina

B.R.
Svet slavnih 0
11. 12. 2025 02.17

Katie Price ni nikoli skrivala, da odkrito govori o svojih bivših partnerjih, in v novi izjavi je spregovorila o Dwightu Yorkeu, nogometašu in očetu njenega najstarejšega sina Harveyja.

Katie Price

23-letni Harvey Price, sin Katie Price in Dwighta Yorkea, je v polni oskrbi zaradi avtizma, Prader-Willijevega sindroma in septo-optične displazije. Njegov oče pa že vse od njegovega rojstva ostaja odsoten, sprva je celo zanikal očetovstvo in zahteval DNK-test, ki je potrdil, da je res njegov oče.

V podkastu Life Stories avtorja Lewisa Nichollsa je zdaj Katie razkrila, da Dwightu vsako leto za njegov rojstni dan pošiljajo vabila: "Vsako leto moja mama kontaktira njegovega menedžerja: Ali želiš videti Harveyja za rojstni dan? Ali želiš videti za božič?'" je povedala: "Vedno je enak odgovor – ni zainteresiran." Zvezdnica je še dodala, da želi, da Harvey nikoli ne bi rekel: "Zakaj mi nisi dovolila, da bi me oče videl?"

Katie je dolgoletna zagovornica svojega sina in je večino njegovega življenja posvetila njegovi polni oskrbi.
Katie je dolgoletna zagovornica svojega sina in je večino njegovega življenja posvetila njegovi polni oskrbi. FOTO: Profimedia

Prejšnje leto je televizijska osebnost dejala, da je Dwight Harveya videl približno devetkrat v življenju, a da so vrata vedno odprta. Poudarila je, da si le želi, da bi Dwight spoznal, kakšen čudovit mlad moški je Harvey. "Harvey ima veliko smisla za humor," je ponosno dodala: "Je preprosto zabaven fant. Nikoli ne veš, kaj bo rekel."

Dwight je v svoji knjigi Born to Score iz leta 2009 sicer poudaril ljubezen do sina: "Od trenutka, ko sem zagledal tega malčka, sem ga ljubil, kot si nisem nikoli predstavljal. Ne bom poslušal trditev, da mi Harvey ni bil pomemben ali da nisem razumel njegovih potreb oziroma nisem skrbel za njegovo dobrobit."

Dodal je tudi: "Slišal sem Katie, kako pravi, da je Peter Andre Harveyjev oče in kako sem bil jaz slab oče, kar mi je vedno težko slišati. Morda, če ne bi bila tako težavna, bi lahko imel bolj proaktiven pristop."

Katie je nedavno priznala, da se je Harveyjeva teža povzpela na skoraj 190 kg, kar močno vpliva na njegovo kakovost življenja. "Še vedno čakam, da mi zdravniki dovolijo, da začne z injekcijami za hujšanje, da bo lahko shujšal in ostal zdrav," je povedala za Metro: "Tako žalostno je, ker trenutno ne more početi skoraj ničesar, ker je tako težak."

Katie Price Dwight Yorke Harvey Price starševstvo družinski odnosi odsotni oče invalidni otrok
