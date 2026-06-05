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Na modni pisti pokazala nosečniški trebušček in navdušila občinstvo

S.B.
Svet slavnih 0
05. 06. 2026 14.51

Ameriška fitnes vplivnica in model Katie Austin je minuli konec tedna na reviji Sports Illustrated Swimsuit Runway Show v okviru Miami Swim Week znova dokazala, da materinstvo in moda hodita z roko v roki. Pri skoraj sedmih mesecih nosečnosti je samozavestno stopila na modno pisto in ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček.

Katie Austin

Za 32-letno Katie Austin je bil to že šesti nastop na prestižni modni reviji Sports Illustrated Swimsuit, vendar je bil letošnji zanjo še posebej čustven. Manekenka, ki z možem pričakuje prvega otroka, je v pogovoru za revijo People dejala, da se kljub nosečnosti počuti odlično in da ne dovoli, da bi jo ta življenjska prelomnica kakor koli ustavila pri uresničevanju svojih ciljev.

Navdušila v kopalkah.
Navdušila v kopalkah.FOTO: Profimedia

Austinova je na modni pisti nosila zelen bikini, njen nastop pa je požel številne pozitivne odzive tako med občinstvom kot na družbenih omrežjih. Nosečnost je opisala kot nekaj, kar je njenemu nastopu dodalo posebno dimenzijo, svojo nerojeno hčerko pa je poimenovala kar najlepši modni dodatek.

Sports Illustrated Swimsuit že več let spodbuja širše razumevanje lepote in ženskosti. Revija je v preteklosti večkrat opozorila na različne življenjske zgodbe žensk, med drugim tudi na materinstvo. Eden najbolj odmevnih trenutkov se je zgodil leta 2018, ko je model Mara Martin stopila na pisto med dojenjem svoje dojenčice. Ta prizor je postal simbol sprejemanja materinstva v svetu mode in je požel veliko mednarodne pozornosti.

Kate Austin je na modni pisti nosila zelen bikini.
Kate Austin je na modni pisti nosila zelen bikini.FOTO: Profimedia

Letošnja revija v Miamiju je sicer izpostavila raznolikost ženskih teles, starosti in življenjskih obdobij. Med nastopajočimi so bile športnice, vplivnice, glasbenice in modeli različnih generacij, organizatorji pa so ponovno poudarili sporočilo vključevanja, samozavesti in sprejemanja lastnega telesa.

Vir: People.com

nosečnost moda samozavest materinstvo Katie Austin
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