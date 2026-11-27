"Film My Father the Hero sem gledala s hčerkama, saj sem mislila, da bo zabavno, če vidita mamo v svojih letih. Potem pa sem približno 20 minut po začetku nenadoma ugotovila, kako zelo moteča je zgodba. Večino filma sem poskušala pojasniti, zakaj se nam je takrat to zdelo smešno in ne srhljivo," je zapisala igralka v komentarju na Instagramu. Njena pripomba je hitro pritegnila pozornost, saj gre za film, v katerem je sama nastopila kot komaj 14-letna najstnica.

icon-expand Katherine Heigl FOTO: AP

V filmu je igrala hčerko, ki se pretvarja, da je očetova ljubimka

Film iz leta 1994, ki ga je režiral Steve Miner, pripoveduje zgodbo 14-letne Nicole, ki jo je upodobila Katherine. Z očetom Andréjem, ki ga je igral francoski igralec Gérard Depardieu, odpotuje na počitnice na Bahame. Tam spozna fanta, ki ji je všeč, in ker želi nanj narediti vtis ter se predstaviti kot starejša in bolj izkušena, začne lagati, da moški, s katerim je na počitnicah, ni njen oče, temveč njen starejši ljubimec. Ko oče izve za njeno laž, se ji pridruži pri pretvarjanju, kar postane osrednji vir komičnih zapletov. Prav ta zgodba je danes za igralko, ki ima tudi sama otroke, postala precej težje razumljiva.

icon-expand Katherine Heigl na snemanju filma. FOTO: Profimedia

O neprimernem prizoru je spregovorila že pred desetimi leti

To sicer ni prvič, da je Katherine spregovorila o svoji izkušnji snemanja filma. Leta 2016 je bila gostja v oddaji Howarda Sterna, kjer se je med drugim spominjala svoje prve večje filmske vloge. Razkrila je, da ji je bilo pri komaj 14 letih neprijetno snemati prizor, v katerem je morala nositi zelo razkrivajoče kopalke, in da je režiserja poskušala prepričati, naj ji dovoli obleči manj neprimerne.

icon-expand Katherine Heigl v filmu Moj očka, moj junak. FOTO: Profimedia