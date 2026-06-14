Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok

Kate Winslet je ena najbolj cenjenih hollywoodskih igralk, ki je s filmom Titanik osvojila svet. Čeprav je ustvarila nekatere nepozabne filmske vloge, pa sama poudarja, da je njena najpomembnejša in najbolj osebna vloga, vloga mame treh otrok.

icon-expand Kate Winslet - premiera filma Lee (London) FOTO: Profimedia

Družina Kate Winslet

Zvezdnica je v treh zakonih pozdravila tri otroke. Leta 2000 je z nekdanjim možem Jimom Threapletonom dobila hčerko Mio Honey Threapleton. Leta 2003 se ji je rodil sin Joe Alfie Mendes, ki ga ima z režiserjem Samom Mendesom. Leta 2013 pa je skupaj z možem Edwardom Abelom Smithom dobila še sina Beara Blaza Winsleta. Kljub svetovni slavi Winslet otroke vzgaja precej zasebno. Sama je dejala, da nima kuharjev, voznikov ali varušk, saj želi, da njeni otroci odrastejo v čim bolj pristnem okolju.

Mia Honey Threapleton, hči, ki stopa po maminih stopinjah

Mia, rojena leta 2000, se je podala v igralske vode. Svoj filmski prvenec je doživela leta 2020 v postapokaliptičnem trilerju Sence. Kate je ponosna na to, da je hči začela kariero neodvisno, saj zaradi drugačnega priimka sprva niso vedeli, da je hči slavne igralke. Leta 2022 sta mama in hči prvič skupaj nastopili v drami Jaz sem Ruth, ki je leto kasneje osvojila nagrado BAFTA. Winsletova je priznala, da je bila navdušena nad hčerino igro in da ji pri vlogi skoraj ni bilo treba dati nobenega nasveta.

icon-expand Mia Threapleton s slavno mamico FOTO: Profimedia

Joe Alfie Mendes, glasbeno nadarjen sin

Joe, rojen leta 2003, živi bolj zasebno življenje kot njegova sestra. Vendar je Kate večkrat povedala, da je njen sin zelo glasbeno nadarjen. Med pandemijo je večino časa preživel ob ustvarjanju glasbe. Čeprav se ne pojavlja v javnosti, se ga nekateri spominjajo iz otroštva, med snemanjem filma Insurgent je avtorici Veronici Roth šaljivo očital, da je ubila njegovo mamo v vlogi Jeanine.

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Bear Blaze Winslet, najmlajši družinski član

Najmlajši sin Bear Blaze se je rodil decembra 2013. Njegovo posebno ime je navdihnil požar, iz katerega sta Kate in njen mož pobegnila med počitnicami na Karibih. "Blaze" tako simbolizira ogenj in preživetje. Bear je znan po svojem zabavnem značaju. Leta 2021 je Winslet razkrila, da jo je sin nasmejal, ko je pri sedmih letih resno izjavil, da tudi on želi postati "igralka" in jo prosil, naj ga vpiše na avdicije.

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Kate Winslet je več kot le oskarjevka in zvezdnica Titanika, je predana mama, ki si želi, da bi njeni otroci odraščali čim bolj normalno. Hči Mia že piše svojo igralsko zgodbo, Joe se posveča glasbi, najmlajši Bear pa kaže svojo ustvarjalno plat. Kate Winslet tako dokazuje, da je njena največja življenjska vloga prav vloga mame. V spodnji galeriji si lahko pogledate, kako se je spremenila tekom let.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 6 Kate Winslet









