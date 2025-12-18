Nova božična fotografija kraljevske družine

Na posnetku, ki ga je aprila 2025 posnel fotograf Josh Shinner, sta se princ in princesa Walesa skupaj s svojimi tremi otroki – 12-letnim princem Georgeom, 10-letno princeso Charlotte in 7-letnim princem Louisom – usedla v polje, polno narcis.
Na fotografiji sta William in Louis usklajeno oblečena v temnozelena puloverja in modre kavbojke, Charlotte pa počiva z glavo na očetovi rami. Fotografija je del istega niza, ki ga je družina uporabila za Williamovo voščilo za očetovski dan, portrete za Louisov 7. rojstni dan aprila in Georgeov 12. rojstni dan julija.
Kraljeva družina je bila nazadnje skupaj videna na peti letni božični prireditvi Kate "Together at Christmas" 5. decembra.
Kate in William sta znana po tem, da si prizadevata za uravnotežen in topel pristop k vzgoji svojih otrok. Vzgajata jih v družinskem duhu, s poudarkom na sočutju, odgovornosti in samostojnosti. Otrokom omogočata, da razvijajo svoje talente in osebnost, hkrati pa se učijo o vrednotah in pomenu pomoči drugim. Starša pogosto spodbujata Georgea, Charlotte in Louisa, da sodelujejo v različnih družinskih dejavnostih, preživljajo kakovosten čas skupaj in se učijo skozi igro ter vsakodnevne izkušnje.
