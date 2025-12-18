Nova božična fotografija kraljevske družine

Na posnetku, ki ga je aprila 2025 posnel fotograf Josh Shinner , sta se princ in princesa Walesa skupaj s svojimi tremi otroki – 12-letnim princem Georgeom , 10-letno princeso Charlotte in 7-letnim princem Louisom – usedla v polje, polno narcis.

Na fotografiji sta William in Louis usklajeno oblečena v temnozelena puloverja in modre kavbojke, Charlotte pa počiva z glavo na očetovi rami. Fotografija je del istega niza, ki ga je družina uporabila za Williamovo voščilo za očetovski dan, portrete za Louisov 7. rojstni dan aprila in Georgeov 12. rojstni dan julija.

Kraljeva družina je bila nazadnje skupaj videna na peti letni božični prireditvi Kate "Together at Christmas" 5. decembra.