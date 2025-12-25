Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea

Ker je Kate Middleton članica kraljeve družine po poroki, ni njena naloga, da bi sina Georgea učila vseh kraljevskih protokolov. To bo v veliki meri naloga princa Williama in kralja Charlesa III. Kate se raje osredotoča na toplino, podporo in ljubezen, kar je po mnenju kraljevske zgodovinarke Marlene Koenig ključnega pomena: "Ona nikoli ne bo imela ustavne vloge, razen kot regentka v skrajnem primeru, če bi George postal kralj pred 18. letom. Njena naloga je, da je skrbna in podporna mati, saj je George predvsem njen sin."