Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea

B.R.
Svet slavnih 0
25. 12. 2025 02.23

Vzgoja prihodnjega britanskega kralja ni lahka naloga, a Kate Middleton jo poenostavlja na svoj način. Kot mati treh otrok se najstarejšemu sinu, 12-letnemu princu Georgeu, posveča predvsem čustveni podpori in ljubezni, hkrati pa ohranja vsakdanjo rutino otrok čim bolj običajno.

Največ pozornosti sta ukradla princ George in Louis.

Podpora pred protokoli

Ker je Kate Middleton članica kraljeve družine po poroki, ni njena naloga, da bi sina Georgea učila vseh kraljevskih protokolov. To bo v veliki meri naloga princa Williama in kralja Charlesa III. Kate se raje osredotoča na toplino, podporo in ljubezen, kar je po mnenju kraljevske zgodovinarke Marlene Koenig ključnega pomena: "Ona nikoli ne bo imela ustavne vloge, razen kot regentka v skrajnem primeru, če bi George postal kralj pred 18. letom. Njena naloga je, da je skrbna in podporna mati, saj je George predvsem njen sin."

Običajno otroštvo tudi v kraljevski palači

Kljub kraljevski pripadnosti Kate vztraja pri običajni dnevni rutini svojih otrok. Otroci pomagajo postaviti mizo, pospravijo krožnike in sodelujejo pri čiščenju. Po besedah vira za Daily Mail: "Ljudi bi presenetilo, koliko stvari pri njih doma poteka običajno. Ni posebnih privilegijev." Kate je odločna, da družinsko življenje ostane čim bolj normalno, ne glede na kraljevske dolžnosti.

Revolucionaren pristop k starševstvu

Kraljevska strokovnjakinja Jennie Bond poudarja, da Kate uporablja medsebojno spoštovanje, razumevanje in potrpežljivost kot osnovo vzgoje. Otrokom dovoljuje izražanje čustev in se z njimi pogovarja, namesto da bi ignorirala nemir, ki ga prinaša odraščanje. "Kate pojasnjuje, zakaj je lepo vedenje pomembno, da ljubeznivost rojeva ljubeznivost in da vključevanje postane nekaj naravnega. To je fantastičen pristop."

William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
