Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea

Podpora pred protokoli
Ker je Kate Middleton članica kraljeve družine po poroki, ni njena naloga, da bi sina Georgea učila vseh kraljevskih protokolov. To bo v veliki meri naloga princa Williama in kralja Charlesa III. Kate se raje osredotoča na toplino, podporo in ljubezen, kar je po mnenju kraljevske zgodovinarke Marlene Koenig ključnega pomena: "Ona nikoli ne bo imela ustavne vloge, razen kot regentka v skrajnem primeru, če bi George postal kralj pred 18. letom. Njena naloga je, da je skrbna in podporna mati, saj je George predvsem njen sin."
Običajno otroštvo tudi v kraljevski palači
Kljub kraljevski pripadnosti Kate vztraja pri običajni dnevni rutini svojih otrok. Otroci pomagajo postaviti mizo, pospravijo krožnike in sodelujejo pri čiščenju. Po besedah vira za Daily Mail: "Ljudi bi presenetilo, koliko stvari pri njih doma poteka običajno. Ni posebnih privilegijev." Kate je odločna, da družinsko življenje ostane čim bolj normalno, ne glede na kraljevske dolžnosti.
Revolucionaren pristop k starševstvu
Kraljevska strokovnjakinja Jennie Bond poudarja, da Kate uporablja medsebojno spoštovanje, razumevanje in potrpežljivost kot osnovo vzgoje. Otrokom dovoljuje izražanje čustev in se z njimi pogovarja, namesto da bi ignorirala nemir, ki ga prinaša odraščanje. "Kate pojasnjuje, zakaj je lepo vedenje pomembno, da ljubeznivost rojeva ljubeznivost in da vključevanje postane nekaj naravnega. To je fantastičen pristop."
