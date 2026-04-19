To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila

S.B.
Svet slavnih 0
19. 04. 2026 04.00

Igralka Kate Hudson je v nedavnem intervjuju odkrito spregovorila o svojem pogledu na vzgojo otrok in vrednote, ki jih želi prenesti nanje.

kate hudson

Kot mama treh otrok, Ryderja, Binghama in Rani, je slavna hollywoodska igralka Kate Hudson poudarila, da ji je najpomembneje, da otroci razumejo, kaj v življenju res pomeni uspeh. Ne slava, ne prepoznavnost in ne družbeni status, ampak občutek smisla in notranje izpolnjenosti.

"To bi zame pomenilo neuspeh kot mama"

Hudsonova je v pogovoru za Fox News Digital povedala, da bi jo zelo skrbelo, če bi njeni otroci začeli verjeti, da sta slava in uspeh edina prava cilja v življenju.

"Če bi bila njihova želja v življenju povezana izključno s slavo in uspehom, bi to zame pomenilo, da sem kot mama nekako zgrešila," je pojasnila Kate. Dodala je, da želi, da njeni otroci razvijejo lastno predstavo o tem, kaj pomeni biti zadovoljen in uspešen človek, ne pa da sledijo zunanjim pričakovanjem ali iluzijam o slavi.

Igralka pogosto poudarja, da želi svoje otroke učiti trdega dela, odgovornosti in predvsem tega, da uspeh ni povezan le z zunanjim bliščem.

V istem intervjuju je dodala, da so pomembni predvsem občutek namena v življenju, delo, ki človeka izpolnjuje, ter vrednote, ki jih posameznik razvije sam. Po njenem mnenju slava sama po sebi ne prinaša sreče, če ni povezana z osebnim smislom.

Hudsonova je že večkrat povedala tudi, da je odraščala v znani družini, njena mama je igralka Goldie Hawn, očim pa Kurt Russell, kar ji je pomagalo razumeti tako prednosti kot pasti življenja v javnosti.

Prav zato želi svojim otrokom omogočiti čim bolj prizemljeno otroštvo, kjer ne bodo odraščali z občutkom, da je slava sama po sebi cilj.

Zvezdnica, ki vzgaja tri otroke s tremi različnimi očeti
Zvezdnica, ki vzgaja tri otroke s tremi različnimi očeti

Vir: story.hr

vzgoja otrok Kate Hudson starševstvo vrednote osebna rast
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

