To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila

Kot mama treh otrok, Ryderja, Binghama in Rani, je slavna hollywoodska igralka Kate Hudson poudarila, da ji je najpomembneje, da otroci razumejo, kaj v življenju res pomeni uspeh. Ne slava, ne prepoznavnost in ne družbeni status, ampak občutek smisla in notranje izpolnjenosti.
"To bi zame pomenilo neuspeh kot mama"
Hudsonova je v pogovoru za Fox News Digital povedala, da bi jo zelo skrbelo, če bi njeni otroci začeli verjeti, da sta slava in uspeh edina prava cilja v življenju.
"Če bi bila njihova želja v življenju povezana izključno s slavo in uspehom, bi to zame pomenilo, da sem kot mama nekako zgrešila," je pojasnila Kate. Dodala je, da želi, da njeni otroci razvijejo lastno predstavo o tem, kaj pomeni biti zadovoljen in uspešen človek, ne pa da sledijo zunanjim pričakovanjem ali iluzijam o slavi.
Igralka pogosto poudarja, da želi svoje otroke učiti trdega dela, odgovornosti in predvsem tega, da uspeh ni povezan le z zunanjim bliščem.
V istem intervjuju je dodala, da so pomembni predvsem občutek namena v življenju, delo, ki človeka izpolnjuje, ter vrednote, ki jih posameznik razvije sam. Po njenem mnenju slava sama po sebi ne prinaša sreče, če ni povezana z osebnim smislom.
Hudsonova je že večkrat povedala tudi, da je odraščala v znani družini, njena mama je igralka Goldie Hawn, očim pa Kurt Russell, kar ji je pomagalo razumeti tako prednosti kot pasti življenja v javnosti.
Prav zato želi svojim otrokom omogočiti čim bolj prizemljeno otroštvo, kjer ne bodo odraščali z občutkom, da je slava sama po sebi cilj.
Vir: story.hr
