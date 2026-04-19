To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila

Kot mama treh otrok, Ryderja , Binghama in Rani , je slavna hollywoodska igralka Kate Hudson poudarila, da ji je najpomembneje, da otroci razumejo, kaj v življenju res pomeni uspeh. Ne slava, ne prepoznavnost in ne družbeni status, ampak občutek smisla in notranje izpolnjenosti.

Hudsonova je v pogovoru za Fox News Digital povedala, da bi jo zelo skrbelo, če bi njeni otroci začeli verjeti, da sta slava in uspeh edina prava cilja v življenju.

"Če bi bila njihova želja v življenju povezana izključno s slavo in uspehom, bi to zame pomenilo, da sem kot mama nekako zgrešila," je pojasnila Kate. Dodala je, da želi, da njeni otroci razvijejo lastno predstavo o tem, kaj pomeni biti zadovoljen in uspešen človek, ne pa da sledijo zunanjim pričakovanjem ali iluzijam o slavi.

Igralka pogosto poudarja, da želi svoje otroke učiti trdega dela, odgovornosti in predvsem tega, da uspeh ni povezan le z zunanjim bliščem.

V istem intervjuju je dodala, da so pomembni predvsem občutek namena v življenju, delo, ki človeka izpolnjuje, ter vrednote, ki jih posameznik razvije sam. Po njenem mnenju slava sama po sebi ne prinaša sreče, če ni povezana z osebnim smislom.