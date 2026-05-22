Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi

Ameriška igralka Kate Hudson je delila ponos ob sinovi življenjski prelomnici. Njen 20-letni sin Ryder Robinson je namreč uspešno zaključil študij na prestižni Univerzi New York University (NYU), kar je v družini sprožilo val čustev in ponosa. Objava, ki je hitro pritegnila pozornost medijev in oboževalcev, prikazuje družinske fotografije z diplomskega dne, kjer so se zbrali skoraj vsi: Kate, Ryder, njegov oče Chris Robinson ter širša družina, vključno z Goldie Hawn in Kurtom Russellom.

"Moj diplomiranec!"

Hudsonova je ob fotografijah zapisala preprost, a čustven komentar: "Moj diplomiranec!" in s tem jasno izrazila ponos nad sinovim dosežkom. Kate je v preteklosti večkrat odkrito govorila o materinstvu in o tem, kako težko je, ko otroci odidejo od doma zaradi študija. Poudarila je, da je največja želja vsakega starša, da otrok uspe in je srečen, a da praznina doma ostane. Ryder se je na NYU izobraževal na področju umetnosti, z zanimanjem za film, glasbo in kreativne projekte. Po poročanju ameriških medijev razvija tudi zanimanje za dizajn in produkcijo, kar kaže, da želi ustvariti lastno pot zunaj sence slavnih staršev.

NYU je ena najprestižnejših univerz na svetu

New York University (NYU) je ena najbolj znanih zasebnih univerz v ZDA. Zaradi svoje prepoznavnosti se NYU pogosto pojavlja v zgodbah o otrocih slavnih staršev. Gre za univerzo z zelo selektivnimi programi, zlasti na področjih umetnosti in medijev, ekonomije, družbenih ved in prava. Iz slednje smeri pa je magistriral tudi sin naše glasbene dive Helene Blagne. Obe slavni materi sta tako delili podobne fotografije in podobna občutja ob sinovih uspehih.

Ob fotografijah s podelitve magisterija je Helena zapisala sporočilo o ponosu, ljubezni in vseh letih odrekanja, ki stojijo za takšnim dosežkom: "Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse. Za takšne trenutke je vredno živeti."

Zaključek študija je za mnoge družine eden najbolj čustvenih trenutkov v življenju

Ne le za diplomante, temveč tudi za njihove starše. Gre za simbolni trenutek, ko otrok zaključi eno najpomembnejših obdobij odraščanja in stopi v bolj samostojno življenje. Prav zato starši ob tem pogosto občutijo izjemno mešanico ponosa, veselja in tudi rahle nostalgije ali celo žalosti. Strokovnjaki za družinsko psihologijo pojasnjujejo, da je starševski ponos ob takšnih mejnikih naraven odziv na leta truda, skrbi in podpore, ki so jih vložili v otrokovo odraščanje. Ko otrok diplomira, starši ne vidijo le akademskega dosežka, ampak tudi "celotno pot", zgodnje vstajanje za šolo, učenje, izzive, padce in vzpone, ki so pripeljali do tega trenutka. Prav ta dolgoročna perspektiva ustvarja močan občutek dosežka, kot da so tudi sami "opravili nalogo življenja".

Ob tem pa se pogosto pojavi tudi spoznanje, da otrok odhaja v novo fazo samostojnosti. Psihologi poudarjajo, da starši ob diplomah pogosto doživijo simbolno "ločitev", otrok ni več odvisen v enaki meri kot prej, kar lahko sproži mešanico ponosa in rahle izgube vsakodnevne starševske vloge.

Zato ni nenavadno, da se ob diplomah pojavljajo solze