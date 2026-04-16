Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo

V nedavnem pogovoru v podkastu priljubljenega resničnostnega šova Gospodin savršeni (Sanjski moški Hrvaške) je Karlo Godec razkril, da je njegova mama zmagovalko šova in njegovo srčno izbranko, Kajo Casar sprejela zelo toplo in brez zadržkov, kar mu veliko pomeni, saj mu družina predstavlja pomemben temelj v življenju.

"Mislim, da je bilo že od začetka jasno, da se dobro razumeta. Mama je bila sproščena, Kaja pa zelo naravna," je v podcastu povedal Karlo in dodal, da mu je bilo najpomembneje, da je domače okolje sprejelo njegov izbor brez napetosti.

Kaja je na srečanju z njegovo družino pustila pozitiven vtis, saj je hitro vzpostavila sproščen in prijeten odnos. Po Karlovih besedah je prav to še dodatno potrdilo, da se njuna zveza ne razvija le pred kamerami, ampak ima trdnejšo osnovo tudi v vsakdanjem življenju.

Strokovnjaki za odnose pogosto poudarjajo, da je sprejetost s strani družine pomemben korak v partnerski zvezi, saj daje paru dodatno varnost in občutek pripadnosti in prav to naj bi Karlo in Kaja po njegovih besedah tudi doživela.