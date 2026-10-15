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Dvakrat je bila poročena, nato pa spoznala njega. Zdaj sta dobila drugega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
15. 10. 2026 08.58

Igralka Kaley Cuoco, ki jo gledalci najbolj poznajo po vlogi Penny v priljubljeni seriji Veliki pokovci, je znova postala mama. Z zaročencem, igralcem Tomom Pelphreyjem, sta se razveselila druge hčerke, ki sta ji nadela prav posebno ime. Veselo novico sta delila tudi s svojimi sledilci in objavila prve fotografije novorojenke.

Kaley Cuoco
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Družina se je povečala za še eno deklico

Štiridesetletna Kaley Cuoco in 44-letni Tom Pelphrey sta pozdravila prihod hčerke, ki sta jo poimenovala Philomena Carmine Bobby Pelphrey. Novico sta javnosti sporočila včeraj, ko je igralka na družbenih omrežjih objavila tudi nekaj intimnih fotografij iz porodnišnice.

"Za ta občutek preprosto ni besed. Kakšen blagoslov," je ob fotografijah zapisala novopečena mamica dveh otrok. Dodala je, da sta hvaležna za vse vzpone in padce, ki so ju pripeljali do njune deklice. Ob tem je z nasmehom sporočila, da je njuna družina zdaj popolna.

Novorojenko je doma že nestrpno pričakala starejša sestrica Matilda, ki se je rodila marca 2023. Ponosna starša sta tako postala starša dveh deklic, Tom pa se je pošalil, da je zdaj za vedno oče samih deklet.

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Spoznala sta se po zaslugi skupnega menedžerja

Ljubezenska zgodba Kaley Cuoco in Toma Pelphreyja se je začela leta 2022, njuno prvo srečanje pa je bilo skoraj filmsko. Igralca je povezala skupna menedžerka, ki je menila, da bi se odlično ujela.

Ko je Kaley prvič omenila Toma, je bila še vedno zadržana do nove zveze. Za seboj je imela namreč že dve zakonski zvezi in ni bila prepričana, da se želi znova poročiti. Nekaj mesecev pozneje pa sta se končno srečala na premieri serije Ozark, v kateri je Tom igral.

Kaley je pozneje v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pripovedovala, da je zaslišala njegov glas, se obrnila in ga zagledala. Občutek je opisala kot ljubezen na prvi pogled. Povedala je, da se je svet v tistem trenutku ustavil.

Njuna zveza se je hitro razvijala. Maja 2022 sta jo javno potrdila, že oktobra istega leta pa sporočila, da pričakujeta prvega otroka. Hčerko Matildo sta dobila marca 2023, avgusta 2024 pa sta se zaročila.

Čeprav sta zaročena že več kot dve leti, se jima s poroko ne mudi. Kaley je v preteklosti pojasnila, da si želita uživati v posameznih življenjskih obdobjih in da poročnih načrtov ne želita postavljati pred družino.

Kaley Cuoco z izbrancem Tomom.
Kaley Cuoco z izbrancem Tomom.FOTO: Profimedia

Za seboj ima dve zakonski zvezi

Preden je spoznala Toma, je bila Kaley poročena dvakrat. Njen prvi mož je bil teniški igralec Ryan Sweeting. Poročila sta se decembra 2013, vendar njun zakon ni trajal dolgo. Leta 2015 sta napovedala ločitev, ki je bila dokončana leta 2016.

Leta 2018 se je igralka poročila z jahačem Karlom Cookom, s katerim je bila v zvezi več let. Tudi ta zakon se je končal z ločitvijo. Septembra 2021 sta sporočila, da se razhajata, in poudarila, da sta se njuni življenjski poti razšli.

Po dveh ločitvah je Kaley leta 2022 za revijo Glamour priznala, da si ne želi več poroke, čeprav še vedno verjame v ljubezen. Želela si je predvsem partnerstva in bližine, ne pa nujno novega zakona.

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Ko je spoznala Toma, je spremenila svoje načrte

V njem je našla partnerja, s katerim si je želela ustvariti družino. Pozneje je odkrito povedala, da si pred njunim srečanjem ni predstavljala, da bo postala mama, ko pa sta se spoznala, sta si oba zelo želela otroka. Prva nosečnost je prišla hitreje, kot sta pričakovala.

Danes sta Kaley in Tom ponosna starša dveh deklic. S prihodom male Philomene se je začelo novo poglavje njunega družinskega življenja, igralka pa je ob veseli novici jasno sporočila, da je njuna družina zdaj popolna.

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Vir: People

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kaley Cuoco Tom Pelphrey družina dojenček zvezdniki
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