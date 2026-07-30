Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka

Kaley Cuoco je junija razkrila, da pričakuje drugega otroka. Zvezdnica serije Veliki pokovci je skupaj s Tomom Pelphreyjem in njuno triletno hčerko Matildo delila fotografije, s katerimi so razkrili, da bo družina kmalu bogatejša za še eno deklico.

Igralka je ob objavi zapisala, da je to zanjo izjemno posebno obdobje in da se njihova "majhna družina" tako lepo dopolnjuje. Priznala je tudi, da je druga nosečnost nekoliko drugačna in bolj zahtevna, a da so kljub vsemu zelo hvaležni za ta trenutek.