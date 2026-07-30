Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka

"Najina družina se bo dopolnila"
Kaley Cuoco je junija razkrila, da pričakuje drugega otroka. Zvezdnica serije Veliki pokovci je skupaj s Tomom Pelphreyjem in njuno triletno hčerko Matildo delila fotografije, s katerimi so razkrili, da bo družina kmalu bogatejša za še eno deklico.
Igralka je ob objavi zapisala, da je to zanjo izjemno posebno obdobje in da se njihova "majhna družina" tako lepo dopolnjuje. Priznala je tudi, da je druga nosečnost nekoliko drugačna in bolj zahtevna, a da so kljub vsemu zelo hvaležni za ta trenutek.
Njuna nerojena hčerka je že pokazala svoj značaj
Posebno pozornost je pritegnila fotografija 3D ultrazvoka. Na posnetku se zdi, kot da njuna še nerojena deklica kaže sredinec proti kameri, kar sta bodoča starša sprejela s humorjem. Tom Pelphrey se je pošalil, da je njuna hčerka očitno že zdaj podedovala njegov smisel za humor.
Matilda bo postala velika sestrica
Kaley in Tom sta že starša deklice Matilde, ki se je rodila leta 2023. Tokrat bo triletna deklica dobila mlajšo sestrico, na kar se družina očitno že pripravlja. Igralka je delila tudi utrinke njunih skupnih trenutkov, med drugim fotografije, na katerih uživa v času s hčerko, preden bo ta prevzela novo vlogo, vlogo velike sestrice.
Ljubezenska zgodba, ki je prerasla v družino
Kaley Cuoco in Tom Pelphrey sta svojo zvezo začela leta 2022, leto pozneje pa sta postala starša prvič. Leta 2024 sta se zaročila, zdaj pa se veselita prihoda drugega otroka.
Igralka je v preteklosti povedala, da ji je družinsko življenje prineslo veliko sreče, zdaj pa se zdi, da se njun dom pripravlja na še več smeha, objemov in nepozabnih trenutkov.
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