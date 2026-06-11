Znana igralka bo znova postala mamica

Kaley Cuoco je novico o nosečnosti delila na družbenih omrežjih, kjer je zapisala, da se bo njihova "majhna družina dopolnila" in da je to zanje "uresničitev sanj". Ob tem je poudarila, da je bila druga nosečnost nekoliko bolj razgibana in čustveno intenzivna, a da sta s partnerjem izjemno hvaležna za ta trenutek.

"Deklica je na poti"

Kaley je v objavi razkrila tudi, da par pričakuje deklico, kar je razveselilo številne oboževalce po svetu. Zapisala je tudi: "Mala sestrica na poti!!!", s čimer je potrdila, da bo njuna družina kmalu bogatejša za še eno članico. Igralka je ob tem delila tudi več fotografij iz zasebnega življenja, med katerimi je ena posebej pritegnila pozornost, njuna hčerka je namreč na igriv način "pokazala sredinec", kar je Cuocojeva hudomušno vključila v objavo.

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Zasebno življenje pod drobnogledom javnosti

Kaley Cuoco je v zadnjih letih večkrat poudarila, da ji je materinstvo ena najpomembnejših življenjskih izkušenj. S partnerjem Tomom Pelphreyjem, prav tako igralcem, sta v zvezi od leta 2022 in pogosto delita utrinke svojega družinskega življenja. Par je že ob prvi nosečnosti prejel veliko podpore oboževalcev, zdaj pa se veselje ponavlja z novico o drugi nosečnosti. Novica je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, kjer so se zvrstile številne čestitke. Oboževalci in znani obrazi so paru zaželeli vse dobro ter izrazili navdušenje nad tem, da se družina ponovno širi.