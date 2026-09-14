V nosečnosti je videti čudovito: Kaley Cuoco blestela ob zaročencu

Kaley in Tom sta novico, da se bo njuna družina povečala, razkrila junija. Ob objavi fotografij, na katerih so bili skupaj z njuno triletno hčerko Matildo, je igralka zapisala, da je še ena nosečnost zanjo uresničitev sanj. Hkrati je priznala, da je bila druga nosečnost v marsičem nekoliko bolj zahtevna, vendar, da sta kljub temu za ta trenutek zelo hvaležna.
Doma ju čaka mala deklica, ki ima očeta že povsem pod nadzorom
Kaley in Tom sta par od leta 2022, njuna prvorojenka Matilda pa se jima je rodila marca 2023. Avgusta 2024 sta se zaročila, poroke pa za zdaj še nista imela.
Čeprav sta oba uspešna igralca in imata precej natrpane urnike, poskušata družinsko življenje postaviti visoko na seznam prioritet. Tom je že po rojstvu Matilde precej odkrito govoril o tem, kako zelo ga je očetovstvo spremenilo.
"Biti oče je moja številka ena prioriteta," je povedal igralec, ki se je ob tem pošalil, da ima njegova hčerka njegovo življenje pravzaprav že povsem v svojih rokah. "Moja hči ima moje življenje v svojih rokah. Sploh ji ni treba manipulirati, preprosto me ima," je dejal.
In prav pri vzgoji Matilde se pokaže tudi zanimiva dinamika med partnerjema. Tom je namreč priznal, da hčerki težko reče ne.
"Hvala bogu, da je Kaley tam, ker imava deklico, ki je očkova punčka, jaz pa ji težko rečem ne. Zato potrebujem Kaley, da postavi meje," je povedal v pogovoru za Us Weekly.
Kaley si materinstva sprva sploh ni predstavljala tako
Danes je težko verjeti, da materinstvo nekoč sploh ni bilo med njenimi glavnimi življenjskimi cilji. Kaley je pred časom povedala, da otrok kot mlada ni nujno videla kot del svoje prihodnosti, saj se je zelo posvetila karieri.
Potem pa je spoznala Toma.
"Ko sva se spoznala, je bilo moje mnenje takoj, o moj bog, želim si otroka s tabo," je povedala v intervjuju za Glamour. Dodala je, da je bilo njuno skupno prepričanje, da si oba želita otroka, zanjo precejšnje presenečenje.
Zdaj je njuna družina tik pred novo veliko spremembo. Matilda bo dobila sestrico, Kaley pa se je medtem že večkrat pošalila na račun nosečniškega vsakdana. Pred kratkim je na primer na prijateljevi poroki v rožnati obleki veselo plesala, nato pa fotografije hudomušno pospremila z besedami, da je bila "napumpana na maturantskem plesu".
Kaley in Tom bosta morala ob dveh majhnih deklicah uskladiti še več obveznosti, a po njunih dosedanjih izjavah se zdi, da se spremembe veselita. Tom je že zdaj priznal, da mu pri vzgoji hčerke največ pomaga Kaley, saj sam težko postavlja meje. Kako bo videti njuna družinska dinamika po prihodu druge deklice, pa bo pokazal čas.
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