V nosečnosti je videti čudovito: Kaley Cuoco blestela ob zaročencu

Kaley in Tom sta novico, da se bo njuna družina povečala, razkrila junija. Ob objavi fotografij, na katerih so bili skupaj z njuno triletno hčerko Matildo , je igralka zapisala, da je še ena nosečnost zanjo uresničitev sanj. Hkrati je priznala, da je bila druga nosečnost v marsičem nekoliko bolj zahtevna, vendar, da sta kljub temu za ta trenutek zelo hvaležna.

Kaley in Tom sta par od leta 2022, njuna prvorojenka Matilda pa se jima je rodila marca 2023. Avgusta 2024 sta se zaročila, poroke pa za zdaj še nista imela.

Čeprav sta oba uspešna igralca in imata precej natrpane urnike, poskušata družinsko življenje postaviti visoko na seznam prioritet. Tom je že po rojstvu Matilde precej odkrito govoril o tem, kako zelo ga je očetovstvo spremenilo.

"Biti oče je moja številka ena prioriteta," je povedal igralec, ki se je ob tem pošalil, da ima njegova hčerka njegovo življenje pravzaprav že povsem v svojih rokah. "Moja hči ima moje življenje v svojih rokah. Sploh ji ni treba manipulirati, preprosto me ima," je dejal.

In prav pri vzgoji Matilde se pokaže tudi zanimiva dinamika med partnerjema. Tom je namreč priznal, da hčerki težko reče ne.

"Hvala bogu, da je Kaley tam, ker imava deklico, ki je očkova punčka, jaz pa ji težko rečem ne. Zato potrebujem Kaley, da postavi meje," je povedal v pogovoru za Us Weekly.