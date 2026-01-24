Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet

Madonna je objavo pospremila z osebnimi fotografijami in videoposnetki iz družinskega arhiva. Objavo je začela preprosto, a izjemno toplo: "Vse najboljše, lepa Mercy James."

V nadaljevanju se je zvezdnica dotaknila pomena hčerinega imena, ki ima zanjo poseben simbolni pomen. Kot je zapisala, Mercy nosi tudi plemensko ime Chifundo, ki v lokalnem jeziku pomeni usmiljenje oziroma milost: "Tvoje plemensko ime je Chifundo, kar pomeni usmiljenje'. Popolno ime zate."

Madonna je v zapisu poudarila tudi hčerkin značaj in jo opisala kot najbolj umirjeno izmed vseh svojih otrok, a hkrati kot izjemno globoko osebnost: "Vedno si bila najtišja izmed vseh mojih otrok, a tihe vode so globoke. In ti si globoka. Vedno razmišljaš, vedno si pozorna, prijazna in spoštljiva."