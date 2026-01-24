Bibaleze.si
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet

B.R.
Svet slavnih 0
24. 01. 2026 02.45

Svetovna glasbena ikona Madonna je na družbenem omrežju Instagram delila ganljivo rojstnodnevno posvetilo svoji hčerki Chifundo Mercy James, ki je dopolnila 20 let.

madonna

Madonna je objavo pospremila z osebnimi fotografijami in videoposnetki iz družinskega arhiva. Objavo je začela preprosto, a izjemno toplo: "Vse najboljše, lepa Mercy James."

V nadaljevanju se je zvezdnica dotaknila pomena hčerinega imena, ki ima zanjo poseben simbolni pomen. Kot je zapisala, Mercy nosi tudi plemensko ime Chifundo, ki v lokalnem jeziku pomeni usmiljenje oziroma milost: "Tvoje plemensko ime je Chifundo, kar pomeni usmiljenje'. Popolno ime zate."

Madonna je v zapisu poudarila tudi hčerkin značaj in jo opisala kot najbolj umirjeno izmed vseh svojih otrok, a hkrati kot izjemno globoko osebnost: "Vedno si bila najtišja izmed vseh mojih otrok, a tihe vode so globoke. In ti si globoka. Vedno razmišljaš, vedno si pozorna, prijazna in spoštljiva."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V osrednjem delu posvetila je izrazila ponos nad hčerino osebno rastjo in zrelostjo: "Zelo sem ponosna na mlado žensko, v katero si se razvila." Dodala je tudi: "Nadarjena si na toliko načinov in iskreno – lahko dosežeš vse, česar se lotiš." Objavo je sklenila z optimističnim pogledom v prihodnost in jasnim sporočilom podpore: "Veselim se, da bom videla, v katero smer se boš odločila zasijati s svojo žarečo svetlobo."

Namesto razkošnega praznovanja je Madonna, kot so zapisali na spletni strani Hello! Magazine, sledilcem ponudila umirjen in čustveno bogat vpogled v družinsko življenje. Objavljeni posnetki in fotografije prikazujejo Mercy v različnih obdobjih odraščanja ter poudarjajo njeno premišljeno, opazovalno in ustvarjalno naravo.

Mercy James, rojena leta 2006 v Malaviju, je bila posvojena po dolgotrajnem in zahtevnem postopku. Madonna je v preteklosti večkrat javno spregovorila o izzivih posvojitve in o tem, kako globoko jo je hči zaznamovala.

Kot še poročajo tuji portali, je objava hitro naletela na izjemno pozitiven odziv oboževalcev, ki so zapis označili kot eno najbolj iskrenih in čustveno toplih materinskih posvetil, kar jih je Madonna v zadnjih letih delila.

