Očetovstvo je zvezdnika spremenilo v bolj čustvenega moškega

B.R.
Svet slavnih 0
08. 01. 2026 02.06

Raper, igralec in oče treh otrok A$AP Rocky je razkril, kako ga je starševstvo spremenilo v bolj ljubečega in čustvenega človeka.

A$AP Rocky

V ekskluzivnem intervjuju za W Magazine je 37-letni A$AP Rocky spregovoril o svojih občutkih po rojstvu otrok, svoji novi vlogi očeta in posebnem odnosu do svoje hčerke Rocki Irish.

Rocky, ki ima z dolgoletno partnerico Rihanno tri otroke: hčerko Rocki Irish, ki je stara skoraj 4 mesece, in sinova, 2-letnega Riot Rose ter 3-letnega RZA, je priznal, da je pred očetovstvom pogosto deloval hladnokrvno. "Pred otroki sem bil verjetno hladnokrven. Zdaj sem ljubeč tip človeka. Zdaj sem veliko bolj čustven. Imam veliko ljubezni, ki jo lahko delim s svetom."

Rocky je dodal, da njegova ljubezen ni omejena le na otroke: "Imam veliko ljubezni, ki jo lahko dam svetu," je poudaril.

Ko so ga vprašali o svoji hčerki Rocki, ki sta jo z Rihanno pozdravila septembra lani, je bil iskren glede tega, kako zaščitniški je postal: "Ko bo nekdo poskušal hoditi z mojo hčerko, bom zelo pozoren."

Rocky je pred mesecem dni spregovoril tudi o tem, kako se njegova dva starejša sina razumeta med seboj. "Presenečen sem, da se starejša dva toliko razumeta. Običajno bi se v tej starosti veliko prepirala, a mi smo srečna družina," je dejal na 35. Gotham Film Awards.

Rihanna je ob tem dodala: "Otroci so čudoviti. Vsi rastejo in ne morem verjeti, kako hitro. Moja sinova, oh, hitro se spreminjata. Oba obožujem."

Rocky je tudi razkril, da se sinova včasih lahko nekoliko ljubosumno odzivata na novo družinsko članico, hčerko Rocki, ki jo poimenuje "moj mali dvojček": "Rocki je ljubka kot še nikoli. Ona je moj mali dvojček. Zelo sem vesel, da sem oče deklice. To je nekaj posebnega," je povedal za Entertainment Tonight.

Dodal je, da bo morda nekaj časa trajalo, da se vsi otroci navadijo na novo dinamiko, vendar je prepričan, da ljubezni ne bo zmanjkalo: "Je veliko ljubezni, ki jo je treba deliti, ampak verjamem, da se bomo navadili. Pozdravljam moje fante in mojo malo deklico. Očka vas ima rad."

A$AP Rocky Rihanna očetovstvo starševstvo čustva družina
