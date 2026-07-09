Znana Slovenka bo prvič postala mamica

Kajo Humski ljubitelji glasbe poznajo kot izjemno nadarjeno pevko, ki je s svojim glasom osvojila številne poslušalce. Širša javnost pa jo je spoznala tudi v priljubljenem televizijskem šovu Slovenija ima talent, kjer je pokazala svoje pevske sposobnosti in pustila močan vtis na gledalcih.

Danes je Kaja nepogrešljiv del S.O.S. kvinteta, ene bolj prepoznavnih zasedb slovenske narodno-zabavne glasbe. Kljub nosečnosti ostaja aktivna na glasbenih odrih in še naprej z veliko energije sodeluje pri nastopih ter ustvarjanju novih glasbenih zgodb.