Znana Slovenka bo prvič postala mamica

Kajo Humski ljubitelji glasbe poznajo kot izjemno nadarjeno pevko, ki je s svojim glasom osvojila številne poslušalce. Širša javnost pa jo je spoznala tudi v priljubljenem televizijskem šovu Slovenija ima talent, kjer je pokazala svoje pevske sposobnosti in pustila močan vtis na gledalcih.
Danes je Kaja nepogrešljiv del S.O.S. kvinteta, ene bolj prepoznavnih zasedb slovenske narodno-zabavne glasbe. Kljub nosečnosti ostaja aktivna na glasbenih odrih in še naprej z veliko energije sodeluje pri nastopih ter ustvarjanju novih glasbenih zgodb.
Ljubezenska zgodba z Miho Založnikom
Kaja srečo na zasebnem področju deli z Miho Založnikom, s katerim skupaj pričakujeta svojega prvega otroka. Miha prihaja iz Škalc pri Slovenskih Konjicah in je povezan z družinsko vinarsko tradicijo. Čeprav prihajata iz različnih okolij, se njuni življenjski poti lepo dopolnjujeta, saj se medsebojno podpirata pri vseh pomembnih korakih.
Par je zasebnost do zdaj skrbno varoval, zato je novica o prihodu novega družinskega člana razveselila tako njune bližnje kot tudi številne oboževalce.
Pesem, ki je dobila poseben pomen
Posebno simboliko ima tudi skladba S.O.S. kvinteta Drobno srce, ki govori o materinski ljubezni, pričakovanju otroka in neizmerni sreči ob rojstvu novega življenja. Pesem, ki je skupini prinesla uspeh na festivalu Slovenska polka in valček, ima za Kajo danes še globlji osebni pomen.
Pred Kajo je novo življenjsko poglavje
Čeprav bo kmalu stopila v eno najlepših vlog svojega življenja, glasba ostaja pomemben del njenega sveta. Kaji in Mihi želimo veliko zdravja, sreče in nepozabnih trenutkov ob prihodu njunega prvega otroka.
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