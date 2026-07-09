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Znana Slovenka bo prvič postala mamica

S.B.
Svet slavnih 0
09. 07. 2026 09.00

V priljubljeni narodno-zabavni zasedbi S.O.S. kvintet imajo velik razlog za veselje. Njihova pevka Kaja Humski bo jeseni prvič okusila čare materinstva. Veselo novico sta skupaj s partnerjem Miho Založnikom že delila tudi z javnostjo, oboževalci pa so nosečnost opazili že na njenih zadnjih nastopih.

Kaja Humski, pevka S.O.S. kvinteta

Kajo Humski ljubitelji glasbe poznajo kot izjemno nadarjeno pevko, ki je s svojim glasom osvojila številne poslušalce. Širša javnost pa jo je spoznala tudi v priljubljenem televizijskem šovu Slovenija ima talent, kjer je pokazala svoje pevske sposobnosti in pustila močan vtis na gledalcih.

Danes je Kaja nepogrešljiv del S.O.S. kvinteta, ene bolj prepoznavnih zasedb slovenske narodno-zabavne glasbe. Kljub nosečnosti ostaja aktivna na glasbenih odrih in še naprej z veliko energije sodeluje pri nastopih ter ustvarjanju novih glasbenih zgodb.

Kaja je nastopala tudi v oddaji Slovenija ima talent.
Kaja je nastopala tudi v oddaji Slovenija ima talent.FOTO: Aljoša Kravanja

Ljubezenska zgodba z Miho Založnikom

Kaja srečo na zasebnem področju deli z Miho Založnikom, s katerim skupaj pričakujeta svojega prvega otroka. Miha prihaja iz Škalc pri Slovenskih Konjicah in je povezan z družinsko vinarsko tradicijo. Čeprav prihajata iz različnih okolij, se njuni življenjski poti lepo dopolnjujeta, saj se medsebojno podpirata pri vseh pomembnih korakih.

Par je zasebnost do zdaj skrbno varoval, zato je novica o prihodu novega družinskega člana razveselila tako njune bližnje kot tudi številne oboževalce.

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Pesem, ki je dobila poseben pomen

Posebno simboliko ima tudi skladba S.O.S. kvinteta Drobno srce, ki govori o materinski ljubezni, pričakovanju otroka in neizmerni sreči ob rojstvu novega življenja. Pesem, ki je skupini prinesla uspeh na festivalu Slovenska polka in valček, ima za Kajo danes še globlji osebni pomen.

Pred Kajo je novo življenjsko poglavje

Čeprav bo kmalu stopila v eno najlepših vlog svojega življenja, glasba ostaja pomemben del njenega sveta. Kaji in Mihi želimo veliko zdravja, sreče in nepozabnih trenutkov ob prihodu njunega prvega otroka.

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