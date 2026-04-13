Leon Casar obiskal Kajo in Karla v Zagrebu

"Ljubezen ni vedno popolna, a je iskrena in močna," je zapisala Ksenija Casar, mama Kaje Casar, zmagovalke šova Sanjski moški Hrvaške ter poudarila, kako ponosna je na Kajo in Karla, ker sta kljub pritiskom, številnim komentarjem in težkim začetkom ostala zvesta drug drugemu.

To se je čutilo v vsakem pogledu

Ksenija je prepričana, da se je med Kajo in Karlom iskrilo že od prvega trenutka. Po njenem mnenju takšnih pogledov in energije kamere ne morejo zaigrati. Prav ta iskrenost je po koncu šova dobila še večjo težo, saj sta zaljubljenca dokazala, da njuna zveza ni bila le televizijska pravljica. Še več, po finalu sta ostala skupaj in danes že živita skupno življenje v Zagrebu.

Mamina želja: Bodi vedno iskren do nje

Največ pozornosti pa je pritegnil del zapisa, ki ga je Ksenija namenila Karlu osebno. Zaupala je, da ga je že spoznala in da je nanjo naredil zelo lep vtis. Ob tem mu je položila na srce, naj bo do Kaje vedno iskren, naj jo ceni, spoštuje in podpira. S tem je razkrila, kako močno zaščitniška in ponosna je kot mama, hkrati pa kako zelo si želi, da bi njena hčerka našla pravo srečo.

Moji hčerki mi pomenita vse

V zapisu je spregovorila tudi o svojih hčerkah Kaji in Lari, za kateri pravi, da ji pomenita vse na svetu. Poudarila je, da ima zanjo vse drugo pravo vrednost le, če sta njeni hčerki srečni, ne glede na mnenja drugih in hitre sodbe ljudi na družbenih omrežjih. Ravno ta iskrenost je med sledilci sprožila val pozitivnih odzivov, mnogi pa so zapis označili za eno najlepših javnih podpor, kar jih je kakšna mama namenila hčerki po resničnostnem šovu.

Ljubezen, ki je preživela tudi po kamerah

Kaja in Karlo sta s svojo zgodbo dokazala, da se lahko tudi v resničnostnih šovih rodi nekaj pristnega. Po zadnji vrtnici se njuna romanca ni končala, ampak se je šele zares začela. Po njunih nedavnih besedah že razmišljata tudi o skupni prihodnosti in družini. Mamin zapis pa je vsem dvomljivcem dal jasno vedeti eno: ta ljubezen ima močne temelje in tudi močno podporo doma.

Hčerko podprl tudi oče Leon

Da je navdušen nad partnerjem svoje hčerke, je potrdil tudi Kajin oče, Leon Casar, ki je objavil skupno fotografijo s priljubljenim parom in pripisal: "Obisk hčerke v Zagrebu". Ker je bila Kaja pred tem nekaj let na oddaljenih Tenerifih, sta starša zagotovo izjemno srečna, da je zdaj dosti bližje in da se lahko pogosteje srečujejo.