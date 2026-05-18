S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame

Kaia Gerber je s preprosto pričesko, naravnim videzom in brezčasno eleganco skorajda poustvarila ikoničen trenutek Cindy Crawford iz časov, ko je veljala za eno največjih modnih ikon na svetu.

Bela obleka, ki poudarja minimalistično eleganco in ženstvenost, je še en dokaz, da se modni trendi vračajo, a redko kdo jih zna nositi tako prepričljivo kot članici družine Crawford-Gerber. Na družbenih omrežjih so številni zapisali, da Kaia iz dneva v dan vse bolj spominja na svojo slavno mamo, tako po videzu kot po karizmi.

Kaia Gerber sicer že nekaj let uspešno gradi svojo modno kariero in sodeluje z največjimi modnimi hišami, pogosto pa jo primerjajo prav z njeno mamo, ki je v 90. letih zaznamovala svet mode.

Tokratna modna izbira je primerjave le še okrepila. Če je Cindy Crawford nekoč veljala za simbol brezčasne lepote, danes mnogi menijo, da njena hči uspešno nadaljuje to dediščino.