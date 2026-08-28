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Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama

S.B.
Svet slavnih 3
28. 08. 2026 13.12

Letošnji izbor Miss ZDA je prinesel zgodovinski preobrat. Krono je prvič v 75-letni zgodovini tekmovanja osvojila mama in poročena ženska.

Justus Kelly

Nova Miss USA je 31-letna Justus Kelley iz Virginije, ki je bila okronana v Miamiju. S svojo zmago je postala prva mati, prva poročena ženska in hkrati prva zmagovalka v svojih 30. letih.

Toda njena zmaga je pomembna tudi zaradi tega, kako zelo se je tekmovanje v zadnjih letih spremenilo.

Še pred nekaj leti mame niso smele tekmovati

Pravila lepotnih tekmovanj so bila desetletja precej stroga. Miss ZDA je bila tradicionalno rezervirana za neporočene tekmovalke brez otrok.

To se je spremenilo leta 2023, ko je organizacija dovolila sodelovanje poročene ženske in matere. Pozneje so odpravili tudi starostno omejitev, zato se lahko danes za naslov potegujejo tudi ženske, starejše od 28 let.

Justus Kelley je tako dokazala, da materinstvo danes ni več ovira za eno najbolj prepoznavnih lepotnih kron v ZDA.

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Ni prva mama, ki je prišla daleč

Čeprav je Kelleyjeva prva mama, ki je osvojila naslov, je že lansko tekmovanje pokazalo, da se stvari spreminjajo.

Leta 2025 je Chantéa McIntyre, 43-letna mama štirih otrok iz Oregona, prišla vse do druge spremljevalke oziroma tretjega mesta. S tem je postala prva poročena ženska in prva mati, ki se je uvrstila med najboljših pet na tekmovanju Miss USA.

Na istem tekmovanju je sodelovala tudi Tetra Shockley iz Delawareja, poročena mama dveh otrok, ki je pri 37 letih postala ena najstarejših tekmovalk v zgodovini izbora in osvojila naziv 'Miss simpatičnosti.'

Prvič v zgodovini je misica tudi mama.
Prvič v zgodovini je misica tudi mama.FOTO: Profimedia

 

Nova Miss USA želi pokazati, da ženskam ni treba izbirati

Justus je po zmagi poudarila sporočilo, ki je očitno zaznamovalo njen nastop: ženskam ni treba izbirati med družino in ambicijami.

Njena zgodovinska zmaga tako ni pomembna samo zaradi krone. Predstavlja tudi spremembo predstave o tem, kdo lahko stopi na oder enega najbolj znanih ameriških lepotnih tekmovanj.

Danes lahko ženska pride na tekmovanje kot žena, mama, strokovnjakinja ali podjetnica in še vedno sanja o kroni.

Kelleyjeva bo kot nova Miss USA zastopala Združene države tudi na tekmovanju Miss Universe, ki bo novembra potekalo v Portoriku.

Krona je tokrat dobila povsem nov pomen: prvič jo je nadela mama.

Krona je tokrat dobila povsem nov pomen: prvič jo je nadela mama.
Krona je tokrat dobila povsem nov pomen: prvič jo je nadela mama.FOTO: Profimedia

 

 Vir: People

Miss USA materinstvo Justus Kelley zgodovinski preobrat lepota in družina
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Komentarji (3)

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MojsterSplinter 28. 08. 2026 15.03
+1
Čakamo naslednjo prelomnico in vsi vemo, katera to bo.
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1 0
cekinar 28. 08. 2026 15.56
+1
prva miss rojena,kot moški verjetno misliš.
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1 0
rok1211 28. 08. 2026 14.40
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