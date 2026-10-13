Poročil se je sin Julianne Moore: igralka delila čudovite prizore s poroke

65-letna igralka Julianne Moore je na Instagramu objavila video s poročnega slavja. Na njem mladoporočenca z nasmehom na obrazu hodita med svati, nato pa se prepustita plesu. Caleb svojo izbranko med plesom nežno nagne nazaj, jo ponovno dvigne in poljubi. "To se je zgodilo! Zelo, zelo, zelo vas imamo radi," je ob posnetku zapisala Julianne, ki ni skrivala navdušenja nad pomembnim mejnikom v življenju svojega sina.

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Po devetih letih zveze sta si obljubila večno zvestobo

Caleb in Kibriyaá sta svojo ljubezensko zgodbo začela pisati že leta 2017. Par je avgusta 2024 sporočil, da sta se zaročila, njuno poroko pa sta z nestrpnostjo pričakovala tudi njuna družina in prijatelji. Da se bliža novo poglavje njune zveze, sta nakazala že letos ob obletnici. Caleb je ob deveti obletnici na družbenih omrežjih zapisal, da je to njuna zadnja obletnica pred poroko, ter izbranki namenil čustveno sporočilo, v katerem je poudaril, kako ponosen je na vse, kar sta skupaj zgradila. Tudi Kibriyaá je ob valentinovem hudomušno pripomnila, da je po devetih letih zveze morda čas za nov datum obletnice. Zdaj se je njuna želja uresničila.

Čestitke dežujejo tudi iz Hollywooda

Objava ponosne mame je hitro pritegnila pozornost njenih slavnih prijateljev. Med tistimi, ki so mladoporočencema zaželeli vse dobro, so bile igralka Reese Witherspoon, televizijska voditeljica Katie Couric in igralka Debra Messing. Čestitkam so se pridružili tudi Tracy Pollan, Leslie Mann in Andy Cohen.

icon-expand Julianne Moore FOTO: Profimedia

Julianne Moore ima dva otroka