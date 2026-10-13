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Poročil se je sin Julianne Moore: igralka delila čudovite prizore s poroke

S.B.
Svet slavnih 0
13. 10. 2026 13.27

V družini oskarjevke Julianne Moore je razlog za veliko veselje. Njen 28-letni sin Caleb Moore Freundlich se je poročil z dolgoletno partnerico Kibriyaá Morgan, s katero sta skupaj že približno devet let. Ponosna mama je veselo novico delila na družbenih omrežjih, oboževalce pa so navdušili posnetki mladoporočencev, ki sta po poročnem obredu v objemu sreče zaplesala pred svojimi gosti.

Julianne Moore
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65-letna igralka Julianne Moore je na Instagramu objavila video s poročnega slavja. Na njem mladoporočenca z nasmehom na obrazu hodita med svati, nato pa se prepustita plesu. Caleb svojo izbranko med plesom nežno nagne nazaj, jo ponovno dvigne in poljubi.

"To se je zgodilo! Zelo, zelo, zelo vas imamo radi," je ob posnetku zapisala Julianne, ki ni skrivala navdušenja nad pomembnim mejnikom v življenju svojega sina.

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Po devetih letih zveze sta si obljubila večno zvestobo

Caleb in Kibriyaá sta svojo ljubezensko zgodbo začela pisati že leta 2017. Par je avgusta 2024 sporočil, da sta se zaročila, njuno poroko pa sta z nestrpnostjo pričakovala tudi njuna družina in prijatelji.

Da se bliža novo poglavje njune zveze, sta nakazala že letos ob obletnici. Caleb je ob deveti obletnici na družbenih omrežjih zapisal, da je to njuna zadnja obletnica pred poroko, ter izbranki namenil čustveno sporočilo, v katerem je poudaril, kako ponosen je na vse, kar sta skupaj zgradila.

Tudi Kibriyaá je ob valentinovem hudomušno pripomnila, da je po devetih letih zveze morda čas za nov datum obletnice. Zdaj se je njuna želja uresničila.

Čestitke dežujejo tudi iz Hollywooda

Objava ponosne mame je hitro pritegnila pozornost njenih slavnih prijateljev. Med tistimi, ki so mladoporočencema zaželeli vse dobro, so bile igralka Reese Witherspoon, televizijska voditeljica Katie Couric in igralka Debra Messing. Čestitkam so se pridružili tudi Tracy Pollan, Leslie Mann in Andy Cohen.

Julianne Moore
Julianne MooreFOTO: Profimedia

Julianne Moore ima dva otroka

Caleb je starejši otrok Julianne Moore in njenega moža, režiserja Barta Freundlicha. Par ima tudi hčerko Liv Helen Moore Freundlich, ki je stara 24 let.

Julianne in Bart sta se spoznala leta 1996 med delom pri filmu The Myth of Fingerprints, ki ga je Bart režiral, Julianne pa je v njem igrala. Poročila sta se avgusta 2003 na intimnem obredu v New Yorku, njuna zveza pa traja že skoraj tri desetletja.

Igralka je skozi leta večkrat spregovorila o pomenu skupnega življenja in vlaganja v partnerski odnos. Zdaj pa je lahko ob strani še svojemu sinu, ki je z dolgoletno ljubeznijo začel novo življenjsko poglavje.

Julianne Moore poroka Caleb Freundlich slavne družine novice iz sveta zvezdnikov
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