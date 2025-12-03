Bibaleze.si
Julia Roberts presenetila z redko fotografijo svojih dvojčkov iz otroštva

B.R.
Svet slavnih 0
03. 12. 2025 15.20

58-letna filmska zvezdnica Julia Roberts je ponosna mama treh otrok – dvojčkov Hazel in Phinnaeusa ter sina Henryja. Čeprav je ena najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralk, je vloga matere v njenem življenju vedno ostala na prvem mestu.

julia roberts

Julia Roberts, znana po številnih ikoničnih filmskih vlogah, je na Instagramu delila posebno voščilo svojim dvojčkoma. Hazel Patricia Moder in Phinnaeus Walter Moder, rojena leta 2004, sta dopolnila 21 let.

Objavo je spremljala redka fotografija iz njunega otroštva, ob kateri je Julia zapisala: "Neverjetno je opazovati, kako odraščata. Čas beži s svetlobno hitrostjo. Moja dvojčka sta mi spremenila življenje, razširila sta mi srce."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Julia in njen mož, snemalec Danny Moder, imata poleg dvojčkov še sina Henryja Daniela, rojenega leta 2007. Ker Julia redko deli osebne trenutke družinskega življenja, je njena objava hitro pritegnila veliko pozornosti.

Družinska pravila v domu Robertsovih

Julia Roberts
Julia Roberts FOTO: Profimedia

Kljub svetovnim žarometom, ki ji sledijo že desetletja, je zvezdnica vedno skrbela, da njeni otroci odraščajo čim bolj normalno in stran od pretirane medijske izpostavljenosti. V njihovem domu veljajo jasna, a preprosta pravila:

Omejena uporaba tehnologije – otroci niso imeli zgodnjega dostopa do mobilnih telefonov in družbenih omrežij.

Družinska rutina – skupni obroki in red so bili pomemben del vsakdana.

Delo in odgovornost – vsak je imel svoja gospodinjska opravila.

Zasebnost na prvem mestu – starša sta redko objavljala družinske fotografije ali otroke vodila na javne dogodke.

Ta pravila so otrokom omogočala odraščanje v stabilnem in toplem okolju, kljub življenju v Hollywoodu.

Materinstvo kot najpomembnejša življenjska vloga

Robertsova odkrito priznava, da je materinstvo najlepša in najzahtevnejša vloga njenega življenja. Tudi zdaj, ko so otroci odrasli, ostaja tesno povezana z njimi: "Imeti prazno gnezdo je čudna izkušnja, a še vedno se sprašujem o majhnih stvareh – ali dovolj spijo, ali dobro jedo, ali mi pošljejo sporočilo, ko pridejo domov," je dejala za revijo People. Dodala je še: "Kljub slavi in žarometom ostaja materinstvo moj največji ponos. Čas, ki ga preživim z otroki, je moj najdragocenejši."

Julia Roberts dvojčka rojstni dan družinsko življenje materinstvo
