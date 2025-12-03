Julia Roberts presenetila z redko fotografijo svojih dvojčkov iz otroštva

Objavo je spremljala redka fotografija iz njunega otroštva, ob kateri je Julia zapisala: " Neverjetno je opazovati, kako odraščata. Čas beži s svetlobno hitrostjo. Moja dvojčka sta mi spremenila življenje, razširila sta mi srce. "

Julia Roberts, znana po številnih ikoničnih filmskih vlogah, je na Instagramu delila posebno voščilo svojim dvojčkoma. Hazel Patricia Moder in Phinnaeus Walter Moder , rojena leta 2004, sta dopolnila 21 let.

Julia in njen mož, snemalec Danny Moder , imata poleg dvojčkov še sina Henryja Daniela , rojenega leta 2007. Ker Julia redko deli osebne trenutke družinskega življenja, je njena objava hitro pritegnila veliko pozornosti.

Kljub svetovnim žarometom, ki ji sledijo že desetletja, je zvezdnica vedno skrbela, da njeni otroci odraščajo čim bolj normalno in stran od pretirane medijske izpostavljenosti. V njihovem domu veljajo jasna, a preprosta pravila:

Omejena uporaba tehnologije – otroci niso imeli zgodnjega dostopa do mobilnih telefonov in družbenih omrežij.

Družinska rutina – skupni obroki in red so bili pomemben del vsakdana.

Delo in odgovornost – vsak je imel svoja gospodinjska opravila.

Zasebnost na prvem mestu – starša sta redko objavljala družinske fotografije ali otroke vodila na javne dogodke.

Ta pravila so otrokom omogočala odraščanje v stabilnem in toplem okolju, kljub življenju v Hollywoodu.