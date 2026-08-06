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Po ločitvi združila moči: zaradi hčerke skupaj odpotovala na Karibe

S.B.
Svet slavnih 0
06. 08. 2026 02.15

Čeprav sta se pred dobrim letom tudi uradno ločila, igralca Joshua Jackson in Jodie Turner-Smith dokazujeta, da je mogoče razhod postaviti na stran, ko gre za dobrobit otroka.

Po trditvah nekdanje žene zvezdnik zahteva polno skrbništvo nad njuno hčerko Juno.

Joshua Jackson, zvezdnik serije Simpatije in igralka Jodie Turner-Smith, sta se s šestletno hčerko Juno odpravila na poletne počitnice na Karibe. Fotografije sproščenega družinskega oddiha so hitro zaokrožile po tujih medijih in ponovno odprle razpravo o tem, kako lahko sodobno sostarševstvo deluje uspešno.

Jackson in Turner-Smithova sta se razšla leta 2023, njuna ločitev pa je bila uradno zaključena maja 2025. V okviru dogovora sta se odločila za skupno pravno in fizično skrbništvo nad hčerko, oba pa sta večkrat poudarila, da želita Juno omogočiti odraščanje v dveh domovih, polnih ljubezni.

Joshua Jackson in Jodie Turner-Smith
Joshua Jackson in Jodie Turner-SmithFOTO: Profimedia

Prav Jodie Turner-Smith je pred kratkim v podkastu razkrila, da z nekdanjim možem veliko pozornosti namenjata temu, kako hčerki razlagata ločitev. Ker sta oba tudi sama otroka ločenih staršev, si prizadevata, da Juno nikoli ne bi čutila, da mora izbirati med njima. 

Namesto tega ji želita pokazati, da ima dve varni okolji, v katerih je vedno ljubljena.

Čeprav njun odnos po ločitvi ni bil povsem brez zapletov, v zadnjem letu sta morala reševati tudi nekatera vprašanja glede skrbništva, pa poletni oddih kaže, da znata pomembne trenutke postaviti pred osebne razlike.

Njun skupni dopust je med oboževalci naletel na številne pozitivne odzive

Mnogi poudarjajo, da je prav pripravljenost staršev na sodelovanje eden najlepših zgledov za otroke po razhodu, saj jim daje občutek varnosti in stabilnosti tudi takrat, ko družina ne živi več pod isto streho.

Vir: E!News

ločitev sostarševstvo vzgoja otrok Joshua Jackson Jodie Turner-Smith
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