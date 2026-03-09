Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta deklico!

Priljubljeni hollywoodski igralec Josh Duhamel in njegova srčna izbranka, Audra Mari pričakujeta otroka. Novico je Marijeva delila na družbenih omrežjih, kjer je objavila črno-bele fotografije svojega nosečniškega trebuščka. Ob njih je zapisala: "Svoji zgodbi dodajamo majhno deklico. Komaj čakamo, da te spoznamo."

Družina z dvema majhnima otrokoma

Duhamel in Marijeva sta se poročila leta 2022, po približno treh letih zveze. Leta 2024 sta dobila prvega skupnega otroka, sina Shepherda Lawrencea, ki je danes star približno dve leti. Za igralca pa bo to sicer tretji otrok. Iz prejšnjega zakona s pevko Fergie ima tudi sina Axla Jacka, ki je star 12 let. Po objavi nosečnosti se je pod fotografijo oglasil tudi Duhamel, ki je zapisal: "Komaj čakam, da spoznam malo srčico. Rad te imam, mamica."

Vesela novica razveselila tudi širšo družino

Zanimivo je, da je novico javno podprla tudi njegova nekdanja žena Fergie. Pevka je v komentarju zapisala: "Dobrodošla ljubkost!" in paru zaželela vse dobro ob prihodu novega družinskega člana. Duhamel in Fergie sta bila poročena od leta 2009 do 2017, ločitev pa sta dokončno uredila leta 2019. Kljub temu ohranjata dober odnos in uspešno sodelujeta pri vzgoji sina. V svojih izjavah za javnost in medije sta bila vedno spoštljiva drug do drugega.

icon-expand Josh Duhamel in Audra Mari FOTO: Profimedia

Očetovstvo mu pomeni največ