Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka

B.R.
Svet slavnih 0
11. 08. 2026 09.06

Igralec Jon Hamm in njegova žena Anna Osceola pričakujeta prvega otroka. Veselo novico je potrdilo več ameriških medijev, nosečnost pa je postala javna po tem, ko so zakonca fotografirali med oddihom v Hamptonsu.

Jon Hamm in Anna Osceole

Jon Hamm bo pri 55 letih prvič postal oče. Njegova žena, igralka Anna Osceola, je noseča, novico pa je za revijo People potrdil vir blizu zakoncema.

Za zdaj zakonca nista javno razkrila, kdaj naj bi se otrok rodil, prav tako ni znano, ali pričakujeta deklico ali dečka. Prav fotografije z njunega dopusta v Hamptonsu so bile povod za ugibanja, saj je bil pri Anni jasno viden nosečniški trebušček.

Jon Hamm in Anna Osceola pričakujeta prvega otroka.
Jon Hamm in Anna Osceola pričakujeta prvega otroka. FOTO: Profimedia

Spoznala sta se na snemanju serije Oglaševalci

Ljubezenska zgodba Jona Hamma in Anne Osceole ima zanimiv začetek. Spoznala sta se leta 2015 pri snemanju priljubljene serije Oglaševalci, v kateri je Hamm igral znamenitega Dona Draperja, Osceola pa je nastopila v eni od zadnjih epizod serije.

Po poročanju People sta se kot par začela pojavljati leta 2020, njuno razmerje pa je sčasoma postalo vse bolj resno. Prvič sta se skupaj na rdeči preprogi pojavila leta 2022, februarja 2023 sta se zaročila, junija istega leta pa sta se poročila.

Poročila sta se na prav posebnem kraju

Njuna poroka je bila tesno povezana tudi z zgodbo serije Oglaševalci. Večno zvestobo sta si obljubila 24. junija 2023 v Anderson Canyonu v kalifornijskem Big Suru. Prav tam so posneli tudi zaključek priljubljene serije.

Na poroki se je zbralo več znanih imen, med njimi Hammovi nekdanji soigralci Paul Rudd, Tina Fey in Billy Crudup. Lokacija je bila tako več kot le romantična kulisa – zanju je imela tudi posebno osebno in poklicno vrednost.

Jon Hamm in Anna Osceola
Jon Hamm in Anna Osceola FOTO: Profimedia

Jon Hamm je o očetovstvu govoril že pred leti

Novica o nosečnosti ni povsem nepričakovana. Igralec je že pred časom odkrito govoril o tem, da si želi otrok z Anno. V pogovoru za The Hollywood Reporter leta 2024 je povedal, da upa, da se bo njun zakon razvil tudi v družino.

Takrat je priznal, da se zaveda svojih let in da bo, če bo postal oče, starejši oče. Kot je poročal nemški časnik Die Zeit, je ob tem dejal, da bi to lahko imelo tudi svoje prednosti.

Zakonca tudi poslovno ostajata povezana

Zakonca sta v zadnjih letih sodelovala tudi pred kamerami. Oba nastopata v seriji Tvoji prijatelji in sosedje, pri kateri je Hamm v ospredju kot Andrew Cooper, Osceola pa igra Maggie Haber.

Njuno skupno delo je Hamm opisoval kot prijetno izkušnjo. People je letos poročal, da mu je bilo všeč, da lahko z ženo deli tudi del svojega poklicnega sveta.

Za obrazom hollywoodskega zapeljivca se skriva boleča zgodba
Preberi še
Za obrazom hollywoodskega zapeljivca se skriva boleča zgodba
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Preberi še
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica
Preberi še
Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica

Viri: People, Entertainment Weekly, Page Six, Nine.com.au, Die Zeit, Us Weekly

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Jon Hamm Anna Osceola zvezdniki nosečnost družina starševstvo slavni
Prejšnji članek
Svet slavnih

Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil

Naslednji članek
Zdrav otrok

Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem

Zadovoljna.si Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
24ur.com Manekenka Josephine Skriver in pevec Alexander DeLeon bosta starša
Bibaleze.si Slovenski zvezdniški par pričakuje drugega otroka
Bibaleze.si Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka
24ur.com Al Pacino z dekletom Noor Alfallah pričakuje otroka
24ur.com Kourtney Kardashian voščila Travisu: Vse najboljše očetu mojega sina
Bibaleze.si Spol otroka razkrit z baloni: Anej in Iza Piletič pričakujeta deklico
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912