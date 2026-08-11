Priljubljeni igralec pri 55 letih pričakuje prvega otroka

Jon Hamm bo pri 55 letih prvič postal oče. Njegova žena, igralka Anna Osceola, je noseča, novico pa je za revijo People potrdil vir blizu zakoncema. Za zdaj zakonca nista javno razkrila, kdaj naj bi se otrok rodil, prav tako ni znano, ali pričakujeta deklico ali dečka. Prav fotografije z njunega dopusta v Hamptonsu so bile povod za ugibanja, saj je bil pri Anni jasno viden nosečniški trebušček.

icon-expand Jon Hamm in Anna Osceola pričakujeta prvega otroka. FOTO: Profimedia

Spoznala sta se na snemanju serije Oglaševalci

Ljubezenska zgodba Jona Hamma in Anne Osceole ima zanimiv začetek. Spoznala sta se leta 2015 pri snemanju priljubljene serije Oglaševalci, v kateri je Hamm igral znamenitega Dona Draperja, Osceola pa je nastopila v eni od zadnjih epizod serije. Po poročanju People sta se kot par začela pojavljati leta 2020, njuno razmerje pa je sčasoma postalo vse bolj resno. Prvič sta se skupaj na rdeči preprogi pojavila leta 2022, februarja 2023 sta se zaročila, junija istega leta pa sta se poročila.

Poročila sta se na prav posebnem kraju

Njuna poroka je bila tesno povezana tudi z zgodbo serije Oglaševalci. Večno zvestobo sta si obljubila 24. junija 2023 v Anderson Canyonu v kalifornijskem Big Suru. Prav tam so posneli tudi zaključek priljubljene serije. Na poroki se je zbralo več znanih imen, med njimi Hammovi nekdanji soigralci Paul Rudd, Tina Fey in Billy Crudup. Lokacija je bila tako več kot le romantična kulisa – zanju je imela tudi posebno osebno in poklicno vrednost.

icon-expand Jon Hamm in Anna Osceola FOTO: Profimedia

Jon Hamm je o očetovstvu govoril že pred leti

Novica o nosečnosti ni povsem nepričakovana. Igralec je že pred časom odkrito govoril o tem, da si želi otrok z Anno. V pogovoru za The Hollywood Reporter leta 2024 je povedal, da upa, da se bo njun zakon razvil tudi v družino. Takrat je priznal, da se zaveda svojih let in da bo, če bo postal oče, starejši oče. Kot je poročal nemški časnik Die Zeit, je ob tem dejal, da bi to lahko imelo tudi svoje prednosti.

Zakonca tudi poslovno ostajata povezana

Zakonca sta v zadnjih letih sodelovala tudi pred kamerami. Oba nastopata v seriji Tvoji prijatelji in sosedje, pri kateri je Hamm v ospredju kot Andrew Cooper, Osceola pa igra Maggie Haber. Njuno skupno delo je Hamm opisoval kot prijetno izkušnjo. People je letos poročal, da mu je bilo všeč, da lahko z ženo deli tudi del svojega poklicnega sveta.