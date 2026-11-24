23-letna JoJo Siwa, ki je zaslovela v resničnostnem šovu Dance Moms, ima precej jasno predstavo o svoji prihodnosti. Želi si poroke in otrok, materinstvo pa si želi izkusiti že v mlajših letih. Toda njen 33-letni partner Chris Hughes, nekdanji tekmovalec britanskega resničnostnega šova Love Island, za zdaj ne deli enakega občutka. O različnih željah sta spregovorila v podkastu The Viall Files, kjer sta skupaj gostovala pri Nicku Viallu in njegovi ženi Natalie Joy. "Že od nekdaj sem govorila o tem. Želim si družine," je povedala JoJo in dodala, da si resnično želi postati mlada mamica. Pojasnila je tudi, da veliko razmišlja o poroki, čeprav se zaveda, da njen partner o tem ne razmišlja tako pogosto kot ona.

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On si želi družine, vendar se mu ne mudi

Chris svojih želja po poroki in otrocih ne zanika. Priznal je, da si nekega dne želi ustvariti družino in se poročiti, vendar si ne postavlja časovnih rokov. "Ne postavljam si časovnice. Tako preprosto je," je pojasnil in dodal, da trenutno še ne čuti, da bi bil pripravljen postati oče. Ob tem je poudaril, da je JoJo po njegovem mnenju pripravljena postati mamica že jutri. Prav različni pogledi na prihodnost so za par nekoliko zahtevni. JoJo je namreč priznala, da je želja po otrocih z njo že zelo dolgo in da ne želi v nedogled čakati, da bo partner pripravljen. "Ne želim čakati še štiri leta. Počakala bi še dve ali tri leta, vendar vem, da nisem pripravljena čakati predolgo," je odkrito povedala. Dodala je, da je povsem pravično, če si tudi sama postavi časovnico, čeprav je njen partner nima.

icon-expand Zvezdnica je odkrito priznala, da je fantu postavila ultimat. FOTO: Profimedia

Že prej sta spregovorila o različnih željah

To sicer ni prvič, da sta JoJo in Chris javno razpravljala o tem, kdaj si želita ustvariti družino. Nekaj dni pred gostovanjem v podkastu The Viall Files sta nastopila tudi v podkastu Pucker Up, kjer je JoJo razkrila, da naj bi ji Chris omenil, da so otroci zanj vsaj pet let oddaljena prihodnost. Chris se s takšno predstavitvijo njegove izjave ni strinjal. JoJo je takrat povedala, da si otrok želi že od svojega 17. leta. Sprva si je predstavljala, da bo mamica pri 22 letih, vendar je po tem, ko je spoznala Chrisa, ugotovila, da si želi družino ustvariti prav z njim in ne hiteti zgolj zaradi lastnih načrtov. Par se je spoznal aprila 2025 med sodelovanjem v britanskem resničnostnem šovu Celebrity Big Brother. Njuno prijateljstvo je kmalu preraslo v romantično razmerje, ki sta ga javno potrdila naslednji mesec. Čeprav se o prihodnosti očitno ne strinjata povsem, JoJo in Chris svojih želja ne skrivata. Zdaj ostaja vprašanje, ali bosta našla skupno pot do družine, o kateri oba razmišljata, a vsak v svojem tempu.