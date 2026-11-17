Otroci bodo nekoč presenečeni nad njegovimi filmskimi vlogami

Johnny Depp je o svoji karieri in zapuščini spregovoril v intervjuju za ameriško oddajo CBS Mornings. V pogovoru z novinarko Leigh Kiniry je med drugim razmišljal o številnih nenavadnih, ekscentričnih in pogosto zelo zahtevnih likih, ki jih je upodobil skozi leta. Njegova filmska kariera je namreč vse prej kot običajna. Od Edwarda Škarjerokega in kapitana Jacka Sparrowa do Willyja Wonke, Norega klobučarja in zdaj Ebenezerja Scroogea je pogosto izbiral vloge, ki so zahtevale izrazite preobrazbe in precej domišljije. Ob razmišljanju o tem, kako bodo njegovi otroci nekoč gledali na njegovo delo, je dejal, da bodo ob nekaterih njegovih odločitvah verjetno precej osupli. Zdi se mu zanimivo, da bodo nekoč lahko pregledali njegovo celotno filmsko zapuščino in spoznali vse like, ki jih je oživil na velikem platnu. Ob tem je poudaril, da ne želi razočarati ljudi, ki so mu najpomembnejši. Med njimi imata seveda posebno mesto njegova otroka.

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Očetovstvo mu je spremenilo pogled na življenje

Depp je v istem pogovoru razkril tudi, kako zelo se je njegov pogled na življenje spremenil, ko je prvič postal oče. "Ko se je rodil moj prvi otrok, se mi je pred očmi dvignila nekakšna tančica," je povedal. Takrat je prvič zares razumel, zakaj so se v njegovem življenju zgodile določene stvari in kakšen smisel so imele njegove pretekle odločitve. Priznal je, da se je pred tem večkrat spraševal, zakaj snema določene filme in kaj ga pravzaprav žene naprej. Razmišljal je, ali gre za denar ali morda za kakšen drug razlog. Ko je postal oče, pa je, kot pravi, nenadoma razumel. Prihod otroka je opisal kot prvi zares nesebičen trenutek v življenju človeka. Ko se rodi otrok, po njegovih besedah nič drugega na svetu ni več tako pomembno. Na vprašanje, ali je ta občutek smisla ohranil tudi zdaj, ko sta njegova otroka že odrasla, je odgovoril pritrdilno. Dodal je, da človek ne želi razočarati tistih, ki so mu najbolj posebni.

Hčerko in sina ima z nekdanjo partnerico Vanesso Paradis

Johnny Depp ima dva otroka z nekdanjo partnerico, francosko pevko in igralko Vanesso Paradis. Hčerka Lily-Rose Depp se je rodila leta 1999, sin Jack pa leta 2002. Par je bil skupaj približno 14 let, vendar se nikoli ni poročil. Večji del otroštva sta otroka preživela v Franciji, stran od hollywoodskega blišča in nenehne pozornosti javnosti. Depp je že večkrat poudaril, kako zelo je užival v očetovski vlogi. V intervjuju za The Sunday Times junija 2025 je obujal spomine na čas, ko sta bila otroka še majhna in so živeli na jugu Francije. Povedal je, da je bil takrat zanj najlepši naziv "Papa". Ko so se preselili v Los Angeles, se je to spremenilo in otroka sta ga začela klicati "oče". Hudomušno je dodal, da je zdaj že dovolj star, da bi se lahko naziv Papa znova vrnil.

icon-expand Johnny Depp in Vanessa Paradis FOTO: Profimedia

Hčerka je stopila po njegovih stopinjah, sin pa se drži zasebnosti

Danes sta Lily-Rose in Jack že odrasla. Hčerka je šla po stopinjah svojih staršev in se uveljavila kot igralka ter model. Nastopila je v filmih, kot so Kralj, Tusk in Nosferatu, pozornost pa je pritegnila tudi z vlogo v seriji The Idol. Sin Jack je precej bolj zadržan in se večinoma izogiba javnosti. Depp in Paradisova sta se namreč že v času njune zveze trudila, da bi otroka čim bolj zaščitila pred medijsko pozornostjo. Igralec je v preteklosti tudi svetoval mladim, ki si želijo postati igralci, naj dobro premislijo o tej odločitvi. Čeprav je sam dosegel svetovno slavo, meni, da poklic ne sme postati način, kako posameznik zadovoljuje pričakovanja drugih.

icon-expand Johnny Depp FOTO: Profimedia

Trenutno ga lahko spremljamo v vlogi Ebenezerja Scroogea

Intervju je nastal tudi ob predstavitvi njegovega novega filma Ebenezer, temačne fantazijske priredbe Dickensove Božične pesmi. Depp v filmu upodablja znamenitega skopuha Ebenezerja Scroogea, ki se na božični večer sooči s svojo preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Film, ki je v kinematografe prišel 13. novembra 2026, zaznamuje njegovo vrnitev v veliko hollywoodsko studijsko produkcijo po večletnem obdobju, v katerem je bila njegova kariera močno zaznamovana tudi z odmevnimi sodnimi postopki.