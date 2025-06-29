Johnny Depp razkril redek vpogled v vzgojo otrok Lily-Rose in Jack

Johnny Depp je z nostalgijo spregovoril o časih, ko sta on in nekdanja partnerica Vanessa Paradis vzgojala njuna otroka – hčerko Lily-Rose in sina Jacka – stran od javnosti na jugu Francije.

"Bil sem očka," je priznal zvezdnik. "Ne morem opisati, koliko sem užival v tem, da sem bil očka." Ko se je družina preselila v Los Angeles ter ko sta se z Vanesso razšla, pa se je njegova vloga nekoliko spremenila. "Očka je šel skozi okno. Postal sem oče," je priznal.

V intervjuju je še dejal, da zdaj trpi za "sindromom praznega gnezda", saj sta otroka že odrasla in živita bolj samostojno življenje. "Prvič sem začutil, da imam dom, tam, na jugu Francije, kjer sva z Vanesso vzgajala otroke. To je edino mesto, ki mi je kdaj bilo resnično dom," je dodal.