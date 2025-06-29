Johnny Depp razkril redek vpogled v vzgojo otrok Lily-Rose in Jack

Johnny Depp je z nostalgijo spregovoril o časih, ko sta on in nekdanja partnerica Vanessa Paradis vzgojala njuna otroka – hčerko Lily-Rose in sina Jacka – stran od javnosti na jugu Francije.
"Bil sem očka," je priznal zvezdnik. "Ne morem opisati, koliko sem užival v tem, da sem bil očka." Ko se je družina preselila v Los Angeles ter ko sta se z Vanesso razšla, pa se je njegova vloga nekoliko spremenila. "Očka je šel skozi okno. Postal sem oče," je priznal.
V intervjuju je še dejal, da zdaj trpi za "sindromom praznega gnezda", saj sta otroka že odrasla in živita bolj samostojno življenje. "Prvič sem začutil, da imam dom, tam, na jugu Francije, kjer sva z Vanesso vzgajala otroke. To je edino mesto, ki mi je kdaj bilo resnično dom," je dodal.
Kljub temu ne izključuje možnosti, da bi lahko svojo očetovsko vlogo kmalu ponovno prevzel v polnem obsegu: "Postajam dovolj star, da bi se očka morda lahko vrnil." S ščepcem humorja je še dejal, da je pripravljen postati dedek: "Nekdo bo moral mene pač klicati očka!"
Njegova hčerka je ubrala njegovo pot in postala igralka, medtem ko je sin raje ostal v ozadju. Delal je kot natakar v Parizu in živi bolj umirjeno življenje, podobno kot njegov oče, ki se je v zadnjih letih umaknil iz žarometov zaradi pravnih izzivov z nekdanjo ženo Amber Heard.
Zvezdnik je izpostavil, da mu življenje v središču pozornosti še vedno povzroča nelagodje: "Če me prijatelji povabijo ven, jim rečem, da bom uničil večer – moja prisotnost pritegne pozornost. Kljub skoraj 40 letom slave se nisem navadil. In sem vesel, da se nisem."
Za konec pa je še dodal, kaj si misli o tem, ko si otroci želijo biti igralci: "Včasih mi otroci rečejo, da želijo biti igralci. Moj nasvet? Ne bodite. Vem, kaj jih čaka. Edini nasvet, ki ga lahko dam, je, da ne dovolite nikomur, da vas spremeni v nekaj, kar niste."
Vir: E! Online
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