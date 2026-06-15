Zaradi matere je trpel vse otroštvo

Igralec, ki je 9. junija dopolnil 63 let, je v odmevnem sodnem postopku proti nekdanji ženi Amber Heard prvič javno spregovoril o težkem odraščanju in odnosu z materjo Betty Sue Palmer, za katero je dejal, da je bila nasilna do vseh družinskih članov. Johnny Depp, rojen kot John Christopher Depp II v Owensboru v ameriški zvezni državi Kentucky, je odraščal v družini z burnimi odnosi. Bil je eden od štirih otrok natakarice Betty Sue Palmer in gradbenega inženirja Johna Christopherja Deppa. Zaradi očetove službe se je družina nenehno selila, Depp pa je v mladosti zamenjal več deset naslovov.

icon-expand Johhny Depp sestra Christi Dembrowski FOTO: Profimedia

Med sojenjem leta 2022 je igralec opisal mater kot nepredvidljivo in pogosto nasilno osebo. Po njegovih besedah je kričala, žalila, metala predmete in fizično obračunavala z družinskimi člani. Podobno je pričala tudi njegova starejša sestra Christi Dembrowski, ki je povedala, da je bila mati nasilna tako do otrok kot do moža. "Kričala je, žalila in udarjala. Nihče ni bil varen pred njenimi izbruhi," je med pričanjem dejala Deppova sestra.

Oče je odšel, breme družine pa je ostalo na njegovih ramenih

Ko je bil Depp star 15 let, je njegov oče zapustil družino. Igralec je pozneje priznal, da je bil nad njegovo odločitvijo sprva močno razočaran in jo je razumel kot strahopetnost. Šele leta pozneje je začel razumeti, zakaj se je odločil za odhod. V istem obdobju je družina doživela še eno travmatično izkušnjo. Depp je v pričanju razkril, da je njegova mati po zaužitju večje količine uspavalnih tablet poskušala storiti samomor. Po njegovih besedah jo je sredi noči našel v slabem stanju in poklical reševalce, ki so ji rešili življenje.

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Samopoškodovanje, alkohol in droge

Težko otroštvo je pustilo globoke posledice. Depp je večkrat priznal, da je bil kot mladostnik tesnoben, depresiven in zelo zaprt vase. V sodni dvorani je razkril tudi, da si je večino večjih brazgotin na telesu povzročil sam. Že zelo zgodaj je začel posegati po alkoholu in drugih prepovedanih substancah. Kaditi je začel pri dvanajstih letih, kmalu zatem pa je eksperimentiral tudi z drogami. Pozneje je večkrat povedal, da je bil pobeg od realnosti eden od načinov spoprijemanja z družinskimi travmami.

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Kitara, ki mu je spremenila življenje

Sredi kaotičnega družinskega okolja je obstajala tudi svetla točka. Ko je dopolnil 13 let, mu je mati podarila kitaro. Darilo, ki ga je takrat verjetno prejel brez posebnega pomena, je za Deppa pomenilo začetek nove poti. Hitro se je zaljubil v glasbo in ure ter ure preživljal ob igranju. Prav glasba mu je po njegovih besedah pomagala prebroditi najtežja obdobja mladosti. Čeprav je pozneje zaslovel kot igralec, Depp še danes ostaja predan glasbenik in član rock skupine Hollywood Vampires.