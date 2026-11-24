Trije otroci, dve nepredstavljivi izgubi

John Travolta je oče treh otrok, ki jih je dobil v zakonu z igralko Kelly Preston. Zakonca sta se poročila leta 1991, njuno družinsko življenje pa sta zaznamovali tako velika sreča kot tudi boleči izgubi. Njuna prvorojenec Jett se je rodil leta 1992. Družino je januarja 2009 doletela nepredstavljiva tragedija, ko je 16-letni fant umrl med družinskimi počitnicami na Bahamih. Umrl je po epileptičnem napadu. Njegova smrt je bila za starša in mlajšo sestro Ello izjemno boleča. John se nanj še danes pogosto spomni in mu ob rojstnih dnevih namenja čustvene objave. "Pogrešam te bolj, kot lahko opišejo besede. Vsak dan mislim nate," je nekoč zapisal ob fotografiji pokojnega sina.

Leta 2000 se je rodila njuna hčerka Ella Bleu, deset let pozneje pa še Benjamin. Njegovo rojstvo je družini po izgubi Jetta prineslo novo upanje. John je takrat za revijo People povedal, da je prihod najmlajšega sina v njihov dom prinesel novo energijo, veselje in občutek novega začetka.

Po smrti žene je sam skrbel za otroka

Družino je leta 2020 doletela še ena velika izguba. Kelly Preston je po dveh letih boja z rakom dojke umrla v starosti 57 let. John je takrat sporočil, da si bo vzel čas in se posvetil otrokoma, ki sta izgubila mamo. Od takrat je igralec še posebej predan očetovski vlogi. V intervjujih pogosto govori o tem, kako pomembno mu je, da sta Ella in Ben srečna ter da imata občutek varnosti in podpore. V nedavnem pogovoru za oddajo Extra je priznal, da je zelo ponosen na otroke, ki sta jih vzgojila s Kelly. Povedal je, da lahko mirno pogleda na svoje življenje, saj ve, da sta se z ženo pri vzgoji otrok dobro odrezala.

icon-expand John Travolta z družino FOTO: Profimedia

Ella je šla po stopinjah slavnih staršev

Njuna hčerka Ella Bleu je danes stara 26 let in je prav tako zakorakala v svet zabavne industrije. Ukvarja se z igralstvom in glasbo, oče pa jo pri ustvarjanju ves čas podpira. Skupaj sta se že večkrat pojavila na javnih dogodkih, leta 2024 pa sta se odpravila tudi na olimpijske igre v Parizu. Ella je leta 2024 izdala pesem Little Bird, ki jo je posvetila pokojni mami. Skladba je bila njen način, da ohrani spomin nanjo in izrazi čustva ob izgubi. Tudi Ben ima svoje interese, čeprav se za zdaj ne izpostavlja tako kot starejša sestra. John občasno deli utrinke iz njegovega življenja, med drugim tudi posnetke smučarskih podvigov. Večkrat je poudaril, kako ponosen je na njegove športne dosežke.

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John je pred kratkim v intervjuju spregovoril tudi o možnosti, da bi nekoč znova našel ljubezen. Po smrti Kelly je bilo njegovo življenje v veliki meri posvečeno otrokoma, zdaj pa priznava, da je odprt tudi za novo ljubezensko zgodbo. Kljub vsem preizkušnjam, ki so doletele družino Travolta, igralec ob posebnih priložnostih vedno znova pokaže, da so mu otroci največje bogastvo. Njegovo rojstnodnevno voščilo najmlajšemu sinu je majhna, a čudovita gesta očetovske ljubezni. In kot kaže, je prav družina tista, ki mu daje največjo moč tudi po najtežjih življenjskih izgubah.

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