Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka

Milijarder John Paulson in njegova zaročenka Alina de Almeida imata veliko razlogov za praznovanje. Vir blizu para je za portal Page Six povedal, da par pričakuje drugega skupnega otroka, hkrati pa načrtujeta razkošno poroko v tujini. Alina de Almeida je februarja 2025 rodila njunega prvega otroka, hčerko Jacqueline.
Družina se širi v času osebnih in finančnih prelomnic
Po poročanju virov blizu para naj bi bila nosečnost načrtovana in sprejeta z velikim navdušenjem. Alina je v preteklosti večkrat poudarila, da si želi več otrok in da jo partner pri tem močno podpira.
Paulson, ki je znan po tem, da je v času finančne krize leta 2008 zaslužil milijarde z uspešnimi stavami proti ameriškemu nepremičninskemu trgu, ima iz prejšnjega zakona že dva otroka.
Njegovo zasebno življenje je bilo v zadnjih letih pod drobnogledom javnosti predvsem zaradi dolgotrajnega in odmevnega ločitvenega postopka od bivše žene, ki se je po več letih pravnih sporov letos končno zaključil.
Luksuzno življenje in javna pozornost
Par živi razkošno življenje med ZDA in Evropo, pogosto pa se pojavlja na družabnih dogodkih. Njuna zveza je bila javno potrjena leta 2021, zaročila pa sta se leta 2024.
Po navedbah ameriških medijev naj bi poroka v Monaku potekala v eni izmed najbolj prestižnih vil na Azurni obali, dogodek pa naj bi trajal več dni in združil številne znane goste iz poslovnega in družabnega sveta.
Njuna zveza je od začetka deležna tudi kritik in intenzivne medijske pozornosti, predvsem zaradi velike starostne razlike in okoliščin, povezanih z njegovim razhodom od nekdanje žene. Paulson je imel namreč eno izmed bolj odmevnih in dolgotrajnih ločitev v ameriških poslovnih krogih.
Bil je poročen z Jenny Paulson, s katero imata dva otroka. Po več kot 20 letih zakona sta se ločila okoli leta 2021. Ločitev je pritegnila veliko medijske pozornosti predvsem zato, ker je bil postopek ločitve zelo zapleten in dolgotrajen, z več pravnimi spori glede premoženja. Glavna tema je bila delitev njegovega ogromnega premoženja, ki je bilo ocenjeno na več milijard dolarjev. V ozadju pa so bili tudi spori glede vrednotenja sredstev, podjetij in investicij.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV