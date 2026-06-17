Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka

Milijarder John Paulson in njegova zaročenka Alina de Almeida imata veliko razlogov za praznovanje. Vir blizu para je za portal Page Six povedal, da par pričakuje drugega skupnega otroka, hkrati pa načrtujeta razkošno poroko v tujini. Alina de Almeida je februarja 2025 rodila njunega prvega otroka, hčerko Jacqueline.

icon-expand Alina de Almeida in John Paulson. FOTO: Profimedia

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Po poročanju virov blizu para naj bi bila nosečnost načrtovana in sprejeta z velikim navdušenjem. Alina je v preteklosti večkrat poudarila, da si želi več otrok in da jo partner pri tem močno podpira. Paulson, ki je znan po tem, da je v času finančne krize leta 2008 zaslužil milijarde z uspešnimi stavami proti ameriškemu nepremičninskemu trgu, ima iz prejšnjega zakona že dva otroka. Njegovo zasebno življenje je bilo v zadnjih letih pod drobnogledom javnosti predvsem zaradi dolgotrajnega in odmevnega ločitvenega postopka od bivše žene, ki se je po več letih pravnih sporov letos končno zaključil.

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