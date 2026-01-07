Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

John Lydon o smrti žene: punk legenda odkrito o bolečini

B.R.
Svet slavnih 0
07. 01. 2026 02.08

Dve leti po smrti žene Nore Forster je John Lydon, nekdanji frontman legendarne punk skupine Sex Pistols in dolgoletni vodja zasedbe Public Image Ltd (PiL), spregovoril o eni najtežjih preizkušenj svojega življenja.

John Lydon

V več nedavnih intervjujih, med drugim za britanski The Times in portal Metro, je glasbenik John Lydon odkrito opisal globoko žalovanje, občutek praznine ter razočaranje nad ljudmi, od katerih je pričakoval podporo, ko mu je umrla žena Nora Forster.

John Lydon s soprogo
John Lydon s soprogo FOTO: Profimedia

Nora je umrla aprila 2023, potem ko so ji leta 2018 diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen. Z Lydonom sta bila poročena več kot petdeset let, v zadnjih letih njenega življenja pa je glasbenik postal njen glavni in praktično edini oskrbovalec. Skupaj sta živela umaknjeno, v hiši v Los Angelesu, stran od javnosti in glasbenega sveta, ki ga je Lydon nekoč poosebljal.

V intervjuju je odkrito spregovoril o tem, kako globoko ga je ženina smrt zaznamovala. "Resnica je, da sem le še polovica človeka, kakršen sem bil, ko je bila ona še živa. To praznino čutim ves čas," je dejal.

Priznal je, da je po njeni smrti preživel dolge mesece v žalosti, samopomilovanju in občasnem umikanju v alkohol. "Temu se ne moreš izogniti. To se zgodi samo od sebe, je del človeške narave," je dodal. Sčasoma je ugotovil, da mora znova najti oporo – in zanjo se je znova izkazala glasba.

Kmalu po ženini smrti je izdal pesem "Hawaii", eno najbolj intimnih skladb svoje kariere, posvečeno prav Nori. Pesem je leta 2023 prijavil na irski izbor za Pesem Evrovizije, a je še danes ne izvaja na koncertih.

"Preveč me potegne navzdol," je pojasnil v pogovoru: "Ni pravi način, da zaključiš koncert. Nočem, da ljudje odidejo domov obteženi s takšno bolečino." Posebno tolažbo mu predstavlja dejstvo, da je Nora pesem slišala še pred smrtjo, kar sam opisuje kot blagoslov.

Kot da izguba žene ne bi bila dovolj, je Lydon le sedem mesecev pozneje izgubil še dolgoletnega prijatelja in sodelavca Johna "Ramba" Stevensa. Stevens, ki je decembra 2023 umrl v starosti 66 let, je bil njegov menedžer, producent več albumov skupin PiL in Sex Pistols ter prijatelj že od otroštva.

Ko je izvedela za smrt moža, je molila, da je noseča
Preberi še
Ko je izvedela za smrt moža, je molila, da je noseča
John Lydon Nora Foster smrt žene žalovanje Public Image Ltd Sex Pistols smrt
Prejšnji članek
Svet slavnih

Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića

Naslednji članek
Svet slavnih

Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440