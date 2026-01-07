John Lydon o smrti žene: punk legenda odkrito o bolečini

V več nedavnih intervjujih, med drugim za britanski The Times in portal Metro , je glasbenik John Lydon odkrito opisal globoko žalovanje, občutek praznine ter razočaranje nad ljudmi, od katerih je pričakoval podporo, ko mu je umrla žena Nora Forster .

Nora je umrla aprila 2023, potem ko so ji leta 2018 diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen. Z Lydonom sta bila poročena več kot petdeset let, v zadnjih letih njenega življenja pa je glasbenik postal njen glavni in praktično edini oskrbovalec. Skupaj sta živela umaknjeno, v hiši v Los Angelesu, stran od javnosti in glasbenega sveta, ki ga je Lydon nekoč poosebljal.

V intervjuju je odkrito spregovoril o tem, kako globoko ga je ženina smrt zaznamovala. "Resnica je, da sem le še polovica človeka, kakršen sem bil, ko je bila ona še živa. To praznino čutim ves čas," je dejal.

Priznal je, da je po njeni smrti preživel dolge mesece v žalosti, samopomilovanju in občasnem umikanju v alkohol. "Temu se ne moreš izogniti. To se zgodi samo od sebe, je del človeške narave," je dodal. Sčasoma je ugotovil, da mora znova najti oporo – in zanjo se je znova izkazala glasba.

Kmalu po ženini smrti je izdal pesem "Hawaii", eno najbolj intimnih skladb svoje kariere, posvečeno prav Nori. Pesem je leta 2023 prijavil na irski izbor za Pesem Evrovizije, a je še danes ne izvaja na koncertih.

"Preveč me potegne navzdol," je pojasnil v pogovoru: "Ni pravi način, da zaključiš koncert. Nočem, da ljudje odidejo domov obteženi s takšno bolečino." Posebno tolažbo mu predstavlja dejstvo, da je Nora pesem slišala še pred smrtjo, kar sam opisuje kot blagoslov.

Kot da izguba žene ne bi bila dovolj, je Lydon le sedem mesecev pozneje izgubil še dolgoletnega prijatelja in sodelavca Johna "Ramba" Stevensa. Stevens, ki je decembra 2023 umrl v starosti 66 let, je bil njegov menedžer, producent več albumov skupin PiL in Sex Pistols ter prijatelj že od otroštva.