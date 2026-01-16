Travmatičen spomin: Lev napadel mlado zvezdnico

Incident se je zgodil v zgodnjih sedemdesetih letih, ko je bila Jodie Foster stara komaj osem ali devet let. Do napada je prišlo med prekinitvijo snemanja Disneyjevega filma Napoleon and Samantha (1972), v katerem je igralka igrala eno glavnih vlog. Po njenih besedah lev v tistem trenutku ni bil pred kamero, temveč je nenadoma reagiral nagonsko. " Skočil je name, me zagrabil in dvignil, " se je spominjala v intervjuju. Kot je zapisala spletna stran Entertainment Now , jo je žival stresla, nato pa spustila na tla.

Na njenem telesu so ostale vidne rane, ki jih opisuje kot dve globoki vbodi na vsaki strani bokov – posledice levjih zob. Še bolj pretresljivo pa je bilo dogajanje okoli nje. Zvezdnica je povedala, da se je obrnila proti snemalni ekipi in videla, kako so se člani ekipe v paniki razbežali. Življenje ji je rešil šele trener živali, ki je levu pravočasno ukazal, naj jo izpusti.

Kljub resnosti dogodka igralka danes pravi, da takrat ni občutila klasičnega strahu. "Bila sem v šoku. Mislim, da nisem imela časa, da bi se sploh prestrašila," je povedala. Dogodek se ni nikoli znašel v končni različici filma, saj se je zgodil izven snemanja, a je nanjo pustil trajen pečat – tako fizično kot psihološko.

Kot še poroča The National Desk, je igralka priznala, da je izkušnja močno vplivala na njen odnos do dela z živalmi in na njeno razumevanje nevarnosti, ki so bile v filmski industriji v preteklosti pogosto podcenjene, zlasti pri delu z otroki.

Film Napoleon and Samantha velja za eno prvih večjih vlog Jodie Foster in pomembno prelomnico v njeni karieri. Incident z levom pa danes služi tudi kot opomnik, kako drugačni – in pogosto manj varni – so bili snemalni pogoji v tistem času, zlasti za najmlajše igralce.