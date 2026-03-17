Solze, aplavz in ena iskrena izpoved: Jessie Buckley osvojila svet

S.B.
Svet slavnih 0
17. 03. 2026 07.11

Sijaj oskarjev je osvetlila Jessie Buckley s preprostim, a globokim sporočilom staršem. Poudarila je, da je bistvo starševstva odnos, ne projekt. Otroci namreč ne potrebujejo popolnih staršev, ampak ljubeče besede in občutek, da so zaželeni. Preprosta sporočila ljubezni je nujno večkrat izreči.

jessie buckley

"Isla, moja osemmesečna deklica ... To je precej velika stvar. Rada te imam in rada sem tvoja mama," je Buckleyjeva dejala v svojem govoru. Preprosto. Brez olepševanja. In prav zato odmeva tako močno.

V svetu, kjer so govori pogosto skrbno pripravljeni in polni velikih besed, je Buckleyjeva izbrala nekaj povsem drugega: pristnost. Njen stavek ni govoril o popolnem starševstvu, dosežkih ali pričakovanjih. Govoril je o odnosu. O ljubezni. O tem, kako pomembno je, da otrok čuti, da je sprejet – ne zaradi tega, kar bo postal, ampak zaradi tega, ker je.

Jessie Buckley med govorom na Oskarjih.
Jessie Buckley med govorom na Oskarjih. FOTO: AP

Otroci ne potrebujejo popolnih staršev

Starši se pogosto znajdemo pod pritiskom družbe, okolice in tudi lastnih pričakovanj. Želimo biti dovolj dobri, želimo narediti vse prav.

A resnica je veliko bolj preprosta: otroci ne potrebujejo popolnosti. Potrebujejo občutek varnosti, bližine in sprejetosti.

Ko mama javno pove: "Rada sem tvoja mama," s tem otroku sporoča nekaj zelo pomembnega: da je zaželen, da ni breme, da je odnos nekaj lepega, ne obveznost.

Jessie Buckley na podelitvi Oskarjev.
Jessie Buckley na podelitvi Oskarjev.FOTO: AP

Moč besed, ki jih izrečemo

Morda se zdi samoumevno, da imamo radi svoje otroke. A vprašanje je: kolikokrat jim to dejansko povemo? Otroci ne berejo naših misli. Ljubezen razumejo skozi dejanja – in tudi skozi besede. Preprosti stavki, kot so:

"Rada te imam,"

"Vesela sem, da si moj,"

"Ponosna sem nate,"

gradijo temelje njihove samozavesti in občutka vrednosti.

Starševstvo kot odnos, ne projekt

Buckleyjeva ni govorila o tem, kakšna mama želi biti ali kaj želi doseči kot starš. Govorila je o občutku. In prav tu je ključna razlika: starševstvo ni projekt, ki ga je treba izpeljati brez napak. Je odnos, ki ga gradimo vsak dan.

Ko starši preveč poudarjamo dosežke, rezultate in cilje, lahko nehote ustvarimo pritisk. Ko pa poudarimo odnos, bližino in sprejemanje, ustvarimo prostor, kjer otrok lahko raste.

Opomnik za vsakdan

Morda ne bomo nikoli stali na odru oskarjev. A sporočilo iz tega govora lahko prenesemo v svoj vsakdan:

- povejmo otroku, da ga imamo radi, večkrat,

- pokažimo, da nam je pomemben kot oseba, ne kot "projekt",

- dovolimo si biti nepopolni,

- uživajmo v odnosu, ne le v rezultatih.

Včasih največ pomenijo ravno najpreprostejše besede. In prav te ostanejo z otrokom za vse življenje.

Prejšnji članek
Svet slavnih

Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti

Naslednji članek
Svet slavnih

Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

