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Zvezdnica iskreno: Bila sem preveč pijana, da bi oblekla svoje otroke

B.R.
Svet slavnih 0
23. 07. 2026 04.00

Jessica Simpson, nekoč priljubljena pevka in resničnostna zvezdnica, danes odkrito govori o svoji bitki z alkoholom in o tem, kako je ta vplival ne le nanjo, temveč tudi na njene otroke in družinsko življenje.

Jessica Simpson

Pevka Jessica Simpson, ki je zdaj že devet let trezna, je priznala, da je bila prav vloga mame tista, ki jo je prisilila, da se je končno soočila z resnico. "Na današnji dan pred osmimi leti sem sprejela odločitev, da se soočim, priznam in opustim vse samosabotažne dele svojega življenja. S tem sem si omogočila, da v celoti živim v iskanju Božjega poslanstva za svoje življenje," je pred časom zapisala na družbenih omrežjih.

Alkohol jo je oddaljeval od otrok

Zvezdnica je priznala, da je alkohol postopoma prevzel nadzor nad njenim vsakdanom in ji odvzel stik s svojimi tremi otroki. Po njenih besedah je sprva pila občasno, da bi se sprostila in lažje spoprijela z javnim pritiskom, a je kmalu ugotovila, da brez alkohola ne more več normalno delovati. "Alkohol je utišal mojo intuicijo, zameglil moje sanje in me oddaljeval od vsega, kar sem imela rada – tudi od svojih otrok. Bila sem fizično prisotna, a čustveno odsotna," je priznala.

V svojih spominih Open Book opisuje prelomni trenutek, ki ji je popolnoma spremenil življenje. Na noč čarovnic ni uspela obleči otrok v kostume, ker je bila preveč pijana. "Bila sem prestrašena, da me bodo videli v takem stanju. Sram me je priznati, da niti ne vem, kdo jih je tisto noč oblekel. To je bil trenutek, ko sem spoznala, da sem izgubila nadzor."

Jessica simpson
Jessica simpson FOTO: Profimedia

Ta dogodek je bil za Jessico odločilen

Povedala je, da jo je pogled svojih otrok, zmedenih in prestrašenih, ko so videli mamo, ki ni več obvladovala sama sebe, popolnoma streznil.

Po njenih besedah je alkohol uničeval njen občutek za realnost in materinsko odgovornost. Zaradi pogostih opitih večerov se je začela izogibati družinskim trenutkom, zamujala je šolske prireditve in pogosto ni imela energije, da bi preživljala kakovosten čas z otroki. "Ko sem pila, sem se prepričevala, da sem bolj sproščena in zabavna mama. A v resnici sem postajala hladna, odsotna in izgubljena. Otroci so to čutili, tudi če niso razumeli, zakaj je mama vedno utrujena ali zamišljena."

Pot okrevanja – korak za korakom

Jessica se je odločila za zdravljenje in popolno spremembo življenjskega sloga. Pravi, da je bila pot težka, vendar jo je misel na otroke gnala naprej. "Spoznala sem, da me otroci potrebujejo trezno, prisotno in ljubečo – ne popolno, ampak resnično mamo. Oni so bili moj razlog, da sem se spremenila."

Odkar je prenehala piti, se je njeno življenje popolnoma spremenilo

Povezala se je s svojimi otroki, začela znova ustvarjati in se po dolgih letih vrnila k glasbi – tokrat z jasno vizijo in brez alkohola kot "lažne opore".

Zdaj poudarja, da je njena treznost največje darilo, ki ga je lahko dala svojim otrokom. V zadnjih devetih letih je ustvarila dom, poln topline in iskrenosti – nekaj, kar prej ni bilo mogoče. "Danes me vodita vera in ljubezen, ne pa strah. Otroci me vidijo, kakršna sem – ranljiva, resnična in hvaležna. In to je največ, kar si lahko želim."

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Vir: People

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