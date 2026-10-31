Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu

Ne moreš nekomu vzeti vloge samo zato, ker si moj sin

Jessica Biel in Justin Timberlake sta v svetu zabave dobro znani imeni. Ona je zaslovela z igranjem, med drugim v seriji Sedma nebesa (7th Heaven), on pa je uspešen pevec in igralec. Toda ko gre za prihodnost njunih otrok, si želita, da bi si ti svojo pot ustvarili sami. O tem je 44-letna igralka spregovorila v podkastu Great Chat Show, v katerem je razkrila, kako se z možem pogovarjata z otrokoma o njunem poklicu in življenju v zabavni industriji. Njun starejši sin Silas, ki je star 11 let, se namreč vse bolj zanima za igralstvo. Navdušuje ga tudi glasba, preizkuša se kot didžej, starša pa pri njem opažata tudi smisel za humor in nastopanje. Ko je Silas izrazil željo, da bi postal igralec, sta se z njim začela pogovarjati tudi o tem, kaj takšna kariera v resnici pomeni. Jessica je poudarila, da se številni otroci za igralske priložnosti zelo trudijo, da obiskujejo igralske in gledališke tečaje ter se pripravljajo na avdicije. "Ne moreš nekomu vzeti vloge samo zato, ker si moj sin. To ni prav in tega ne bomo počeli," je v pogovoru pojasnila igralka.

icon-expand Jessica Biel s sinom. FOTO: Profimedia

Sinu sta dovolila nastop, vendar pod enim pogojem

Silas se je pred kratkim vendarle pojavil v filmu Matchbox: The Movie, v katerem igra tudi njegova mama. Do tega je prišlo, ko je producentka filma Jules Daly, s katero Jessica že dolgo sodeluje, igralko vprašala, ali bi njen sin želel odigrati manjšo vlogo. Jessica sprva ni bila prepričana, ali je to dobra zamisel. Z možem se namreč trudita, da bi otroka čim bolj zaščitila pred javnostjo in ju ne bi prezgodaj izpostavljala svetu slavnih. Toda ker je Silas že kazal zanimanje za igralstvo in naj bi bil med snemanjem v Budimpešti več tednov z mamo, sta na koncu privolila. Odločilno je bilo tudi dejstvo, da je šlo za zelo majhno vlogo brez govorjenega besedila. Jessica je poudarila, da bi bila njena odločitev drugačna, če bi moral sin odigrati zahtevnejši prizor ali imeti daljši monolog.

Za večje vloge bi si moral priložnost zaslužiti sam

Igralka je pojasnila, da ne želi ustvariti vzorca, po katerem bi sin samodejno dobival nove priložnosti samo zato, ker prihaja iz znane družine. S tem bi lahko namreč odvzel priložnost otrokom, ki se za svojo igralsko pot resnično trudijo.

Na snemanju je spoznal tudi manj glamurozno plat igralstva

Nastop v filmu je Silasu ponudil tudi priložnost, da spozna, kaj igralski poklic pomeni v praksi. In izkušnja ni bila ves čas tako vznemirljiva, kot si je morda predstavljal. Jessica je razkrila, da je bil sin nekega dne na snemanju ves čas prisoten, vendar ga niso poklicali pred kamero. To ga je precej razjezilo, saj ni razumel, zakaj mora toliko časa čakati, ne da bi sploh dobil priložnost za nastop. Mama mu je pojasnila, da je tudi to del igralskega poklica. Igralci lahko na prizorišču preživijo dolge ure, ne da bi prišli na vrsto za snemanje. Po njenih besedah je bila to zanj pomembna lekcija. Spoznal je, da igranje ni samo zabava pred kamero, temveč zahteva tudi potrpežljivost in prilagajanje. Naslednji dan se je vrnil na snemanje in sodeloval pri svojem prizoru. Jessica je priznala, da ji je bilo lepo opazovati njegovo izkušnjo, saj je lahko na lastne oči videl, kako je videti delo v filmski industriji.

icon-expand Jessica Biel in sin. FOTO: Profimedia

Kaj pravzaprav pomeni izraz 'nepo baby'?

Izraz 'nepo baby' izhaja iz angleške besedne zveze nepotism baby in označuje otroke slavnih ali vplivnih staršev, ki naj bi imeli zaradi družinskih povezav lažjo pot do uspeha. V Hollywoodu se izraz pogosto uporablja za mlade igralce, pevce in druge ustvarjalce, ki jim znani starši omogočajo dostop do priložnosti, ki so drugim težje dosegljive. To seveda ne pomeni, da otroci slavnih nimajo talenta ali da si ne zaslužijo uspeha. Razprava se nanaša predvsem na vprašanje, koliko pri njihovih karierah odločajo sposobnosti in koliko družinske povezave. Bielova se zaveda, da bo njen sin zaradi slavnih staršev verjetno imel dostop do priložnosti, ki jih številni njegovi vrstniki nimajo. Toda prav zato želi, da razume tudi odgovornost, ki jo prinaša takšna prednost. Z možem mu ne želita preprečiti, da bi sledil svojim sanjam. Želita pa ga naučiti, da si mora večje priložnosti zaslužiti s svojim delom. Za zdaj je Silas dobil priložnost, da pokuka v svet filma. Ali se bo v prihodnosti res odločil za igralsko kariero, pa bo pokazal čas.