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Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale

S.B.
Svet slavnih 0
03. 06. 2026 09.38

Ameriška igralka in podjetnica Jessica Alba je na Instagramu delila čustven kolaž fotografij ob pomembnem življenjskem mejniku svoje najstarejše hčerke, Honor Warren, ki je uspešno zaključila srednjo šolo.

Jessica Alba

V objavi je Jessica Alba zbrala utrinke z maturitetne slovesnosti in družinske fotografije, na katerih je mogoče videti Honor skupaj z mamo ter mlajšima sorojencema. Igralka je ob fotografijah zapisala sporočilo, v katerem je poudarila, kako hitro je minil čas od dni, ko je bila Honor še majhna deklica, do trenutka, ko stopa v novo življenjsko obdobje.

"Ko zaprem oči, še vedno vidim deklico, ki je želela še eno pravljico za lahko noč in še en objem," je med drugim zapisala Alba ter dodala, da je spremljanje hčerkinega odraščanja ena največjih privilegijev njenega življenja.

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Maturantsko slavje je združilo tudi Albo in njenega nekdanjega moža, Casha Warrena, ki sta se po ločitvi ponovno srečala ob pomembnem družinskem dogodku. Warren je na svojem Instagram profilu prav tako objavil poklon hčerki in poudaril njeno delavnost, inteligenco ter odločnost. Razkril je tudi, da bo Honor jeseni študij nadaljevala na prestižni univerzi Yale, kjer je nekoč študiral tudi sam.

Honor Warren se tako pridružuje številnim otrokom znanih osebnosti, ki so letos zaključili srednješolsko izobraževanje in se pripravljajo na študijske izzive. Mediji poročajo, da je sprejem na Yale rezultat večletnega trdega dela in odličnih akademskih dosežkov.

Jessica je v zakonu z bivšim možem Cashom dobila tri otroke. Vsi trije otroci imajo imena, ki se začnejo na črko H: Honor, Haven in Hayes. To je med oboževalci pogosto opažena družinska posebnost. Večkrat je povedala, da je materinstvo močno vplivalo na njeno življenje in poslovno pot. Rojstvo otrok je bilo eden od ključnih razlogov za ustanovitev podjetja The Honest Company.

Kljub ločitvi leta 2025 Jessica Alba in Cash Warren poudarjata, da ostaja dobrobit otrok njuna najvišja prioriteta.

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