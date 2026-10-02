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Priljubljeni zvezdnik Jesse Williams je tretjič postal očka

S.B.
Svet slavnih 0
02. 10. 2026 01.15

Priljubljeni igralec Jesse Williams ima razlog za veselje. Zvezdnik serije Talenti v belem je postal oče tretjič, tokrat prvič z igralko Alejandrom Onievo, s katero sta se letos tudi poročila. Veselo novico sta razkrila na precej nenavaden način, brez velike objave in brez fotografije dojenčkovega obraza.

jesse williams
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45-letni Williams, ki ga gledalci dobro poznajo kot zdravnika Jacksona Averyja iz serije Talenti v belem, je v ponedeljek na Instagramu objavil nenavaden videoposnetek.

V njem poustvari prizor iz kultnega filma Do the Right Thing režiserja Spikea Leeja. Odpre hladilnik, v katerem so tokrat namesto hrane stekleničke za dojenčka, v ozadju pa je mogoče slišati tudi španščino.

Njegova žena Alejandra Onieva, 34-letna španska igralka, je videoposnetek delila na svojih družbenih omrežjih, nato pa objavila tudi posnetek dojenčkovih stopal.

S tem sta očitno želela namigniti na prihod novega družinskega člana. Njuna predstavnika novice za zdaj nista dodatno komentirala.

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Tretji otrok, prvi z novo ženo

Jesse Williams ima iz prejšnjega zakona z Aryn Drake-Lee že dva otroka. Hčerka Sadie se je rodila leta 2013, sin Maceo pa dve leti pozneje.

Jesse in Aryn sta se razšla leta 2017, njuna ločitev pa je bila precej odmevna in spremljali so jo tudi spori glede skrbništva nad otrokoma.

Zdaj je družina igralca večja za še enega člana.

Novorojenček je prvi otrok, ki ga ima Williams z Alejandrio Onievo. Par se je spoznal med sodelovanjem pri seriji Hotel Costiera, njuno razmerje pa je postalo javno v zadnjih letih.

Jesse Williams
Jesse WilliamsFOTO: Profimedia

Nosečnost sta razkrila maja

Da pričakujeta otroka, sta Williams in Onieva razkrila maja letos. Španska igralka je takrat na fotografijah pokazala nosečniški trebušček, pozneje pa je nekaj utrinkov nosečnosti delila tudi na Instagramu.

Za zdaj tako nista razkrila otrokovega imena niti uradno potrdila njegovega spola. Williams je sicer v videoposnetku uporabil repliko iz filma, v kateri omenja sina in ime Hector, vendar gre za citat iz filma in ne za potrditev, da je tako ime tudi njegovemu otroku.

Zdravnik, ki je osvojil gledalce

Williams je svetovno slavo dosegel predvsem z vlogo Jacksona Averyja v seriji Talenti v belem. V seriji je nastopal več let, pozneje pa je svojo zgodbo nadaljeval tudi v njeni priljubljeni izpeljanki Postaja19.

Njegov lik Jackson Avery je bil eden tistih televizijskih zdravnikov, ki so si ga gledalci zapomnili tudi zaradi njegovega zasebnega življenja, ljubezenskih zapletov in družinskih odnosov.

Tokrat pa se je družinska zgodba zgodila tudi igralcu v resničnem življenju.

Jesse Williams je tako pri 45 letih postal oče treh otrok. Zaenkrat pa bo moral svet na podrobnosti o najmlajšem družinskem članu še malo počakati.

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