Zvezdnik priljubljene serije bo znova postal oče

Ameriški igralec, producent in nekdanji učitelj, Jesse Williams, ki je po svetu najbolj znan po svoji vlogi v priljubljeni seriji Grey's Anatomy, kjer je igral dr. Jacksona Averyja, pričakuje svojega tretjega otroka.
Rodil se je leta 1981 v Chicagu v ZDA, po izobrazbi pa je diplomiral iz afroameriških študij in filmologije. Pred igralsko kariero je delal kot učitelj srednje šole, kar ga je pogosto ločevalo od mnogih hollywoodskih igralcev.
Največjo prepoznavnost je dosegel prav v seriji Grey's Anatomy, kjer je nastopal več let in postal eden ključnih likov. Poleg tega je igral tudi v drugih televizijskih in filmskih projektih, med drugim v seriji Only Murders in the Building ter filmih, kot je The Cabin in the Woods.
V pričakovanju prvega otroka z Alejandro Onievo
44-letni Jesse pričakuje svojega tretjega otroka in prvega s partnerko Alejandro Onievo. Prejšnji teden je 33-letna igralka potrdila nosečnost z objavo več fotografij na svojem Instagramu, na katerih je razkrila svoj nosečniški trebušček.
Par so skupaj fotografirali tudi med sprehodom po Los Angelesu. Onieva je nosila modre kavbojke in ujemajočo se jakno, pod katero je imela kratek top, ki je segal do zgornjega dela trebuha. Williams pa je hodil ob njej v modrih kavbojkah in sivi jopici s kapuco.
Vir: People.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV