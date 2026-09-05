To je ženska, ki ji je Jernej Tozon namenil posebno zahvalo

"Danes praznuje moja mami. Ženska, ki je skozi življenje vedno znala dajati več, kot je pričakovala zase. Hvaležen sem, da jo lahko imenujem mami. Vse najboljše," je zapisal Jernej. Njegove besede so hitro pritegnile pozornost njegovih sledilcev, ki so slavljenki namenili številne čestitke in lepe želje.

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Posebno mesto v njegovem življenju

Jernej Tozon sicer svojega zasebnega življenja praviloma ne izpostavlja pretirano, zato je bila fotografija z mamo še toliko bolj opažena. Ob njenem rojstnem dnevu je naredil izjemo in z nekaj stavki pokazal, kako pomembno mesto ima v njegovem življenju. V preteklih intervjujih je pevec večkrat govoril o pomenu svoje družine. Odraščal je v veliki družini, glasba pa je bila del njegovega vsakdana že od najzgodnejšega otroštva. V pogovoru za naš portal je pred leti povedal, da sta bila oba njegova starša glasbenika in da je zato "praktično živel z glasbo od rojstva".

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Njegov oče Tomaž Tozon je bil dolgoletni član Slovenskega okteta, zborovodja, producent in glasbeni urednik. Jernej je o njem govoril kot o enem svojih največjih vzornikov, ob tem pa poudaril, da se je zgledoval po obeh starših. Tudi mama je bila povezana z glasbo. Prav glasbeno okolje, v katerem je odraščal, je pomembno zaznamovalo njegovo življenjsko pot. Danes je Tozon najbolj prepoznaven kot član skupine Čuki, kateri se je pridružil leta 2008.

Mama je praznovala že 70. rojstni dan

To ni prvič, da je Jernej javno pokazal, kako rad ima svojo mamo. Po poročanju portala Točno to, jo je leta 2024, ob njenem 70. rojstnem dnevu presenetil z izletom. Takrat jo je odpeljal na posebno doživetje, ob katerem mama ni skrivala navdušenja. Tokrat pa ni potreboval velike geste. Dovolj je bilo nekaj fotografij in nekaj iskrenih besed. "Hvaležen sem, da jo lahko imenujem mami," je zapisal. Takšne besede pa so včasih vredne več kot še tako veliko darilo.