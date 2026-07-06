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Zmagovalec šova Slovenija ima talent bo drugič očka

S.B.
Svet slavnih 0
06. 07. 2026 12.08

Plesalec Jernej Kožan, ki je leta 2015 navdušil Slovenijo in postal zmagovalec šova Slovenija ima talent, je s svojo objavo na Instagramu razveselil številne sledilce. Na družinski fotografiji, ki jo je delil z javnostjo, je mogoče razbrati, da s partnerico Petro pričakujeta drugega otroka.

Jernej Kozan

Na fotografiji, ki je hitro pritegnila pozornost, Jernej Kožan pozira s sinom Inajem, ob njem pa je partnerica, ki že ponosno razkazuje nosečniški trebušček. Objavo je pospremil sproščen zapis, s katerim je namignil, da družina znova stopa v obdobje pričakovanja.

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Par je svojega prvega sina dobil leta 2022, zdaj pa se njihova družina znova širi. Novica je na spletu sprožila val čestitk in dobrih želja, številni sledilci pa so paru zaželeli čim lepšo in mirno nosečnost.

Jernej Kožan, ki je širši javnosti postal znan po zmagi v priljubljenem šovu talentov, je sicer tudi po koncu oddaje ostal aktiven na družbenih omrežjih, kjer pogosto deli utrinke iz svojega zasebnega življenja.

Datum rojstva novega družinskega člana za zdaj še ni znan, a jasno je, da se Kožanovim obeta še eno lepo življenjsko poglavje.

Jernej Kožan Slovenija ima talent nosečnost družina znani Slovenci
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