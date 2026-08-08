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Jennifer Lopez želela pokazati idilo, splet pa je razburila ena stvar

N.R.A.
Svet slavnih 0
08. 08. 2026 03.15

Jennifer Lopez je na družbenih omrežjih delila fotografije z dopusta, a so kritike uperjene v nenehno uporabo telefonov njenih otrok.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez z otrokoma uživa na zadnjih skupnih počitnicah v Italiji pred začetkom njunega študija. Ob obisku Benetk in Rima je pozornost pritegnilo dejstvo, da sta bila najstnika večino časa osredotočena na svoje mobilne telefone in slušalke. 

Ta prizor je sprožil razpravo o tem, kako težko je sodobno mladino odvrniti od tehnologije, celo na najlepših svetovnih lokacijah, kar staršem predstavlja velik izziv.

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Zdravniki opozarjajo, da pri uporabi zaslonov ni pomembno le število ur, temveč njihov vpliv na otrokov vsakdan. Priporočljivo je, da otroci digitalne vsebine uporabljajo največ dve uri dnevno, saj naprave ne smejo nadomestiti spanja, gibanja in druženja. 

Na primeru otrok Jennifer Lopez v Benetkah lahko vidimo, da pogosta uporaba telefona otroke odvrača od uživanja v pomembnih življenjskih trenutkih in raziskovanja okolice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mobilne naprave ne bi smele zasedati več kot dve uri zabavnega časa dnevno, zunaj šolskih obveznosti in učenja.

Kako postaviti meje: pravila uporabe telefonov

Strokovnjaki svetujejo, da mobilnik odložimo vsaj uro pred spanjem in ga ponoči nimamo ob glavi. Če so otroci ponoči na spletu, so naslednji dan utrujeni in manj zbrani. Postavljanje pravil, kot je prepoved uporabe telefonov med jedjo ali na izletih, pomaga družini preživeti bolj kakovosten skupni čas. 

Čeprav se najstniki morda ne bodo takoj strinjali, jim omejevanje zaslonov dolgoročno izboljša razpoloženje in jim omogoči, da se lažje posvetijo dogajanju okoli sebe.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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