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Tako uživa z otrokoma pred njunim odhodom na fakulteto

S.B.
Svet slavnih 0
29. 07. 2026 10.34

Jennifer Lopez si je vzela čas za nekaj dragocenih družinskih trenutkov, preden bosta njena dvojčka Max in Emme stopila v novo življenjsko poglavje. Zvezdnica je z 18-letnima otrokoma odpotovala v Rim, kjer so skupaj raziskovali mesto, uživali v italijanski kulinariki in ustvarjali spomine, ki bodo za vedno ostali v njihovem družinskem albumu.

jennifer lopez

Za priljubljeno pevko in igralko je to posebno poletje

Ne le zaradi potovanja, temveč tudi zaradi dejstva, da se bo njeno vsakdanje življenje kmalu močno spremenilo. Max in Emme, ki ju ima z nekdanjim možem, pevcem Marcom Anthonyjem, se namreč pripravljata na odhod na fakulteto.

Rim kot slovo od otroštva

Družina je v italijanski prestolnici obiskala znamenitosti, med drugim Kolosej, se sprehajala po mestnih ulicah in si privoščila tudi nekaj sproščenih trenutkov ob sladoledu. Fotografije z izleta kažejo predvsem nežno plat svetovno znane zvezdnice, v vlogi mame, ki uživa v času s svojima otrokoma, preden bosta odšla vsak svojo pot.

Potovanje je prišlo kmalu po Jenniferinem 57. rojstnem dnevu, zato je bilo za družino tudi nekakšno praznovanje in priložnost, da se še bolj povežejo pred veliko spremembo.

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"Otroka odhajata, jaz pa bom sama"

Jennifer Lopez je že večkrat spregovorila o čustvih, ki jih doživlja ob odraščanju svojih otrok. Čeprav je ponosna, da sta Max in Emme postala samostojna mlada človeka, priznava, da ji ni lahko sprejeti dejstva, da bo njen dom kmalu bolj prazen.

"Vesela sem zanju, ker se spomnim, kako vznemirljiv čas je bil to zame," je povedala, ko je govorila o njunem odhodu na fakulteto, hkrati pa priznala, da jo misel na življenje brez njiju doma močno gane.

Zvezdnica je razkrila tudi, da sta se dvojčka odločila za različni fakulteti, saj si želi, da sledita svojim željam in najdeta svojo pot.

Jennifer in sin Max Anthony Lopez.
Jennifer in sin Max Anthony Lopez.FOTO: Profimedia

Ponosna mama ob velikem mejniku

Dvojčka sta zaključila srednjo šolo, mama pa je ob njunih dosežkih večkrat izrazila ponos. Razkrila je, da sta bila sprejeta na vse fakultete, na katere sta se prijavila in, da sta za svoje dosežke prejela tudi štipendije.

Za Jennifer se tako začenja novo obdobje. Po letih, ko je bilo njeno življenje organizirano predvsem okoli otrok, bo morala najti nov ritem. A kot pravi sama, želi, da Max in Emme odideta v svet samozavestna in pripravljena na svoje dogodivščine.

Medtem pa si očitno še naprej želi čim več skupnih trenutkov. Rimske ulice, družinski sprehodi in poletni večeri so zanjo morda najlepši način, da se poslovi od obdobja, ko sta bila otroka še vsak dan ob njej.

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Vir: Hola.com

Jennifer Lopez vzgoja odraščanje otrok odhod na fakulteto materinstvo
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