V oddaji The Drew Barrymore Show se je 57-letna zvezdnica spominjala začetka svoje prve rezidence v Las Vegasu leta 2016. Takrat sta bila njena dvojčka Max in Emme stara približno sedem let, kmalu pa bi praznovala osmi rojstni dan. Po enem od nastopov je do nje pristopil sin Max. Jennifer je pričakovala, da ji bo čestital za odličen nastop, a jo je namesto tega presenetil z neposrednim vprašanjem.
"Mami, zakaj na odru nikoli ne nosiš hlač?" jo je vprašal.
Pevka je ob spominu na pripetljaj v smehu priznala, da jo je vprašanje presenetilo. "Mislila sem, da bo rekel, da je bil šov odličen," je pripovedovala in dodala, da se ji je ob sinovem komentarju zazdelo, da so se mu njene odrske oprave verjetno zdele precej nenavadne.
Njen odgovor je bil preprost
Jennifer, ki je znana po bleščečih bodijih, visokih petah in drznih odrskih kombinacijah, sinu ni dolgo razlagala. Odgovorila mu je, da je pač plesalka in "showgirl."
"Sem plesalka, ljubček. Sem 'showgirl.' To je moje delo," je pojasnila.
Zvezdnica se je tako nasmejala nedolžni otroški radovednosti, vendar je ostala zvesta svojemu prepoznavnemu odrskemu slogu. Njeni nastopi so tudi danes znani po spektakularnih kostumih, koreografijah in glamurju.
Dvojčka sta danes že odrasla
Jennifer Lopez ima z nekdanjim možem, pevcem Marcom Anthonyjem, dvojčka Maxa in Emme, ki sta se rodila leta 2008. Danes sta stara 18 let in sta pred kratkim odšla na študij, kar je za zvezdnico pomenilo veliko življenjsko spremembo.
V nedavnem pogovoru v oddaji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon je priznala, da je ob njunem odhodu od doma jokala več mesecev. Priznala je, da je bilo obdobje čustveno naporno, saj se je morala navaditi na življenje brez vsakodnevne prisotnosti otrok.
Obenem pa se uči uživati tudi v novem življenjskem obdobju, ki ji prinaša več svobode in časa zase.
Vir: The Drew Barrymore Show, E!News
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