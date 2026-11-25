V oddaji The Drew Barrymore Show se je 57-letna zvezdnica spominjala začetka svoje prve rezidence v Las Vegasu leta 2016. Takrat sta bila njena dvojčka Max in Emme stara približno sedem let, kmalu pa bi praznovala osmi rojstni dan. Po enem od nastopov je do nje pristopil sin Max. Jennifer je pričakovala, da ji bo čestital za odličen nastop, a jo je namesto tega presenetil z neposrednim vprašanjem.

"Mami, zakaj na odru nikoli ne nosiš hlač?" jo je vprašal.

Pevka je ob spominu na pripetljaj v smehu priznala, da jo je vprašanje presenetilo. "Mislila sem, da bo rekel, da je bil šov odličen," je pripovedovala in dodala, da se ji je ob sinovem komentarju zazdelo, da so se mu njene odrske oprave verjetno zdele precej nenavadne.