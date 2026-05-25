Nanjo se J.Lo lahko vedno zanese

S.B.
Svet slavnih 0
25. 05. 2026 04.00

Jennifer Lopez je v zapisu svojo mamo opisala kot energično, glasno in neustavljivo prisotnost, ki "napolni vsak prostor", hkrati pa tudi kot osebo, na katero se lahko vedno obrne, ko je najbolj ranljiva.

Jennifer Lopez in Guadalupe Rodriguez

V poetičnem sporočilu je slavna pevka in igralka Jennifer Lopez opisala svojo mamo Guadalupe Rodríguez kot osebo z izjemno energijo in toplino. Poudarila je njeno veselje do življenja, ljubezen do sladkega ter nalezljiv smeh, ki "napolni prostor in ustavi vse okoli".

Posebej ganljiv del zapisa je bil, v katerem je Jennifer zapisala, da je njena mama "oseba, ki jo pokliče sredi noči, ko je izgubljena in prestrašena" in nekdo, ki ji daje občutek varnosti tudi v najtežjih trenutkih.

"Mati in hčera, ki sta hkrati najboljši prijateljici"

V objavi je Lopezova omenila tudi o 18-letno izkušnjo materinstva in opisala, kako se odnos med materjo in otrokom ves čas spreminja, od bližine do razdalje, ki lahko boli, a hkrati gradi moč.

Zapis je zaključila z besedami ljubezni in hvaležnosti "Radi te imamo, mama. Jaz te imam rada, mama. Cenim te danes in vsak dan."

Jennifer Lopez in Guadalupe RodriguezFOTO: Profimedia

Odnos med Jennifer Lopez in njeno mamo je pogosto opisan kot mešanica stroge vzgoje, visokih pričakovanj in globoke ljubezni. Guadalupe je Jennifer že od malih nog vzgajala zelo disciplinirano in jo spodbujala k delu, vztrajnosti ter samostojnosti. Jennifer je večkrat povedala, da ji mama ni "olajšala poti", ampak jo je pripravila na realni svet.

Ko je bila najstnica, je bil njun odnos napet

Jennifer je pri 18 letih celo zapustila dom, ker si je želela samostojne kariere in več svobode, kar je povzročilo spor z mamo. Kljub temu se nista dolgo oddaljili in sta kasneje odnos obnovili.

Sčasoma sta odnos znova zgradili in danes Jennifer pogosto poudarja, da je mama ena njenih največjih opornih točk. Guadalupe jo še vedno vidi kot močno, disciplinirano žensko, ki ji je pomagala oblikovati kariero, Jennifer pa mamo opisuje kot osebo, ki ji daje občutek varnosti in "sidro", ko se stvari zapletejo.

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
