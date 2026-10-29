Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza

36-letna oskarjevka je v pogovoru za revijo The Cut spregovorila o lepotnih pričakovanjih, spremembah telesa po nosečnosti in želji, da bi se tudi kot mama počutila privlačno.

"Želim biti seksi mama"

Jennifer Lawrence je v intervjuju priznala, da si želi biti videti urejena in privlačna tudi takrat, ko zjutraj odpelje otroka v šolo. Svoje želje je opisala z besedami, da želi biti "seksi mama", ne zato, da bi bila videti popolno, temveč da bi se v svoji koži počutila dobro. Igralka ima z možem Cookom Maroneyjem dva sinova. Starejši Cy je bil v času intervjuja star štiri leta, mlajši sin pa se je rodil leta 2025.

icon-expand Jennifer Lawrence FOTO: AP

Katere estetske posege je že prestala?

Jennifer je v pogovoru razkrila, da je prestala dvig prsi, obenem pa ne skriva, da razmišlja tudi o liftingu obraza. O tem je govorila brez dramatiziranja, kot o osebni odločitvi, ki jo lahko ženska sprejme zase. O posegih na prsih je spregovorila že leta 2025, ko je po drugi nosečnosti opisovala, da si njeno telo ni opomoglo enako kot po prvi. Takrat je omenila tudi možnost operacije obraza v prihodnosti. Igralka je v preteklosti govorila tudi o tako imenovanem baby botoksu, torej uporabi manjših količin botulin toksina. Zanimala jo je tudi možnost odstranjevanja maščobe na predelu lic, vendar je menila, da bi bila takšna sprememba na njenem obrazu preveč opazna.

Lepota po meri resničnega življenja

Jennifer s svojim javnim nastopanjem pogosto pokaže, da se ne želi pretvarjati, da je življenje hollywoodske igralke vedno popolno. Tokrat je spregovorila o lepotnih posegih, telesnih spremembah po materinstvu in poslovnem projektu, ki je zrasel iz njenih lastnih izkušenj. Igralka je namreč ustanovila svojo lastno linijo za neg las. Ob pogovoru pa je poudarila da ne meni, da bi morale ženske posegati po estetskih postopkih, temveč da je želja po dobrem počutju in privlačnem videzu lahko del osebne odločitve. Za nekatere to pomeni preprostejšo lepotno rutino, za druge pa tudi posvet o estetskih posegih.